La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Homicidios y Abuso de Armas de la Región 5 – , llevó adelante una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Rafaela por diversos hechos de abuso de armas ocurridos durante el mes de mayo en los barrios 2 de Abril y La Cañada.
Múltiples allanamientos en Rafaela por violentos incidentes con armas de fuego
Con apoyo de equipos tácticos de distintas unidades regionales, fueron allanados varios domicilios de barrios 2 de Abril y La Cañada. Los hechos investigados ocurrieron días atrás.
Las actuaciones de esas causas se desarrollan con intervención del fiscal Martín Castellano, del Ministerio Público de la Acusación de la Región 5.
A partir de tareas investigativas, entrevistas, relevamiento de material fílmico, constatación de domicilios y recorridas, los efectivos lograron establecer algunos inmuebles que eran frecuentados por sospechosos presuntamente involucrados.
Con las correspondientes órdenes judiciales y con colaboración de grupos tácticos de distintas unidades regionales de la policía provincial, se concretaron allanamientos simultáneos en seis domicilios rafaelinos.
Secuestro
Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron dos motocicletas Honda Wave, tres teléfonos celulares, quince cartuchos intactos calibre 9 milímetros, un arma de aire comprimido tipo pistola, envoltorios con cocaína y dinero en efectivo.
Asimismo, en una vivienda de calle Eva Perón al 1900, personal policial identificó a R.S.B. por el delito de tenencia simple de material estupefaciente.