Un hombre y una mujer fueron detenidos por la policía en las calles de barrio Alfonso, luego de que provocaran violentos disturbios en la zona, en el sector suroeste de la ciudad de Santa Fe.
Pareja detenida por agredir a dos mujeres y amenazar con una réplica de pistola
Ocurrió en barrio Alfonso, en el sector suroeste de la capital provincial. El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico.
El operativo comenzó en inmediaciones de la cuadra de calle Gaboto al 2100, desde donde dos mujeres llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que habían sido atacadas por una pareja en moto.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fue hasta el lugar, entrevistó a las víctimas, que señalaron como agresora a otra mujer, que fue aprehendida.
En ese momento, los uniformados vieron pasar en moto a otro sujeto también señalado como responsable del hecho.
Pistola trucha
Este hombre intentó darse a la fuga, pero al ser perseguido por el móvil terminó impactando contra un auto estacionado y él fue arrestado.
Durante el procedimiento, se secuestró una réplica de arma de fuego tipo pistola, la cual quedó a disposición de la Justicia junto con los demás elementos de interés para la causa.
Los aprehendidos fueron trasladados a una dependencia policial, a disposición del Ministerio Público de la Acusación -en principio- por lesiones leves dolosas, resistencia a la autoridad y daños a bienes privados.