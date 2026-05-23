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Murió un hombre luego de caer con su auto a un canal en Mendoza

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre calle San Francisco de Asís, a la altura del puente San Vicente, y fue advertido a través de llamados al 911 y cámaras de seguridad de la zona.

Un hombre murió tras caer con su auto a un canal en Godoy Cruz.Un hombre murió tras caer con su auto a un canal en Godoy Cruz.
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Un hombre falleció durante la madrugada de este sábado en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, luego de perder el control del vehículo que conducía y caer a un canal aluvional. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 sobre calle San Francisco de Asís.

La víctima circulaba a bordo de un Audi A3 blanco cuando se produjo el accidente.

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Los hechos

De acuerdo con la información policial y registros de cámaras de seguridad de la zona, el conductor avanzaba por calle San Francisco de Asís con dirección hacia el sur.

Al llegar a la rotonda ubicada en la intersección con el puente San Vicente, perdió el control del automóvil y terminó precipitándose al canal aluvional.

Las causas del siniestro todavía forman parte de la investigación.

Así quedó el auto tras el accidente.Así quedó el auto tras el accidente.

El operativo de emergencia

Tras varios llamados al 911 que alertaron sobre lo ocurrido, personal policial, efectivos de Bomberos y equipos del Servicio de Emergencia Coordinado llegaron al lugar.

Los rescatistas descendieron al canal y, una vez allí, confirmaron el fallecimiento del conductor.

Las actuaciones correspondientes quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que avanzará con las pericias para determinar las circunstancias del hecho. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima.

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