Un hombre falleció durante la madrugada de este sábado en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, luego de perder el control del vehículo que conducía y caer a un canal aluvional. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 sobre calle San Francisco de Asís.
Murió un hombre luego de caer con su auto a un canal en Mendoza
El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre calle San Francisco de Asís, a la altura del puente San Vicente, y fue advertido a través de llamados al 911 y cámaras de seguridad de la zona.
La víctima circulaba a bordo de un Audi A3 blanco cuando se produjo el accidente.
Los hechos
De acuerdo con la información policial y registros de cámaras de seguridad de la zona, el conductor avanzaba por calle San Francisco de Asís con dirección hacia el sur.
Al llegar a la rotonda ubicada en la intersección con el puente San Vicente, perdió el control del automóvil y terminó precipitándose al canal aluvional.
Las causas del siniestro todavía forman parte de la investigación.
El operativo de emergencia
Tras varios llamados al 911 que alertaron sobre lo ocurrido, personal policial, efectivos de Bomberos y equipos del Servicio de Emergencia Coordinado llegaron al lugar.
Los rescatistas descendieron al canal y, una vez allí, confirmaron el fallecimiento del conductor.
Las actuaciones correspondientes quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que avanzará con las pericias para determinar las circunstancias del hecho. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima.