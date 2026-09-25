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Acusado de femicidio

Imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

La medida surge de una investigación derivada del expediente por el asesinato de Agostina Vega. El acusado permanece detenido y deberá prestar declaración indagatoria el próximo 29 de septiembre.

El acusado por el femicidio de Agostina Vega deberá declarar ante la Justicia el 29 de septiembre.El acusado por el femicidio de Agostina Vega deberá declarar ante la Justicia el 29 de septiembre.
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Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la ciudad de Córdoba, fue imputado este jueves por un nuevo delito: tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

La nueva acusación surgió a partir de una investigación derivada del expediente principal por el crimen de la adolescente, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

El fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló los cargos contra Barrelier por el delito de “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

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Declarará el 29 de septiembre

El acusado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje y fue citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva investigación.

La audiencia está prevista para el próximo martes 29 de septiembre, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

agustina vega naLa nueva investigación surgió a partir del expediente principal por el crimen de la adolescente.

En paralelo, Barrelier continúa imputado por el crimen de Agostina Vega. El exintegrante de la barra brava será llevado a juicio por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Quiénes están acusados de encubrimiento

Además de Barrelier, otras cinco personas están sindicadas por encubrimiento agravado en la causa por el asesinato de la adolescente.

Se trata de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.

Detuvieron a la pareja del principal acusado de asesinar a Agostina Vega.La causa fue unificada con otra investigación por una presunta privación ilegítima de la libertad.

La abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de la víctima, se opuso a la elevación de la causa a juicio. Según su planteo, la madre y la hermana de Barrelier, además de un amigo del acusado conocido con el apodo de “Tele vieja”, deberían ser investigados por su presunta vinculación con el crimen.

Las objeciones a la elevación a juicio

Andreani, Córdoba y Palmero también manifestaron su oposición a la decisión de avanzar hacia el debate oral y público.

Por su parte, el defensor de Barrelier, Carlos Argüello, presentó fuera de plazo la oposición a la realización del juicio.

La causa continúa así con distintos planteos de las partes mientras avanza el proceso judicial por el femicidio de Agostina Vega.

La otra investigación que lo involucra

El expediente por el femicidio fue unificado con otra investigación relacionada con una presunta privación ilegítima de la libertad.

Según la acusación, Barrelier habría mantenido cautiva a una mujer dentro de una vivienda ubicada en Juan del Campillo 878.

Esta investigación quedó vinculada al expediente principal, en el que se analiza la responsabilidad de Barrelier por el asesinato de la adolescente de 14 años.

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