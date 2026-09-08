Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, volvió a declarar este lunes ante el fiscal Raúl Garzón y aseguró que tenía una deuda vinculada a drogas y que debía entregar a una joven.
Barrelier volvió a declarar por Agostina Vega y aseguró que debía entregar “una chica”
El principal acusado amplió su testimonio ante el fiscal Raúl Garzón y vinculó su relato con una deuda de droga que, según sostuvo, debía saldar mediante la entrega de una mujer.
El imputado, quien permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, fue trasladado hasta la fiscalía para ampliar su declaración en el marco de la investigación por el crimen ocurrido en el barrio Ampliación Ferreyra.
Barrelier volvió a prestar declaración y sostuvo una versión similar a la que ya había presentado anteriormente.
La declaración de Barrelier
"Volvió a declarar. Más de lo que viene sosteniendo", señalaron voceros de la investigación sobre la nueva presentación del acusado.
Durante su declaración, Barrelier afirmó que "tenía una deuda por una droga" y que "debía entregar una chica". Sus dichos se incorporan a una investigación que tiene a seis personas detenidas por el crimen.
Sin embargo, Carlos Nayi, representante legal de los abuelos de Agostina, cuestionó duramente la versión presentada por el principal acusado. El abogado calificó su testimonio como un "disparate total" y sostuvo que "la prueba lo desmiente".
La nueva declaración se produjo luego de que Barrelier incorporara a Carlos Argüello como nuevo abogado defensor. El penalista asumiría su representación con el objetivo de modificar la estrategia dentro del proceso judicial.
Quiénes están acusados por el crimen
La causa tiene seis detenidos. Mientras Barrelier está acusado por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, los otros cinco imputados enfrentan acusaciones por encubrimiento agravado.
Se trata de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.
De esta manera, la situación procesal de cada uno de los involucrados presenta diferentes imputaciones dentro de la investigación por el asesinato de Agostina Vega.
El proyecto de la Ley Agostina
En paralelo al avance de la causa judicial, el caso también impulsó una iniciativa vinculada con la protección de niños, niñas y adolescentes.
El pasado 1° de septiembre fue presentado en la Legislatura de Córdoba un proyecto denominado Ley Agostina, que busca establecer herramientas destinadas a prevenir y detectar situaciones de violencia o abuso y fortalecer los mecanismos de protección de menores.
La iniciativa contempla ocho puntos fundamentales y plantea la necesidad de contar con respuestas estatales rápidas frente a situaciones que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.
El proyecto fue impulsado a más de tres meses del femicidio de Agostina, cuyo caso continúa bajo investigación y tiene actualmente a seis personas detenidas.
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