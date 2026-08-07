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Caso Agostina Vega: dos inquilinos de Barrelier fueron detenidos por encubrimiento agravado

La investigación por el crimen de la adolescente sumó nuevos involucrados luego de una pericia que permitió a los investigadores avanzar sobre lo ocurrido en la vivienda.

La investigación avanza sobre el entorno de Barrelier.La investigación avanza sobre el entorno de Barrelier.
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Dos personas que alquilaban una vivienda de Claudio Barrelier fueron detenidas en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba.

Se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes quedaron acusados por el delito de encubrimiento agravado. Con estos arrestos, la causa ya suma seis personas detenidas.

Mirá tambiénPidieron la detención de cinco personas más por el crimen de Agostina Vega en Córdoba

La pericia acústica fue clave

Fuentes del caso confirmaron que una pericia acústica permitió establecer que las personas que se encontraban en la vivienda ubicada en calle Juan del Campillo 878 durante la noche del crimen habrían escuchado lo ocurrido.

Según la investigación, Córdoba y Ascarruz llegaron al domicilio el sábado 23 de mayo por la noche y permanecieron allí hasta el día siguiente. Para los investigadores, esa permanencia en el lugar resulta un elemento relevante para determinar qué pudieron haber percibido.

Los involucrados

Días atrás, Fernanda Alaniz, abogada del padre de la víctima, había confirmado que solicitó las detenciones de Viviana, madre de Barrelier; una de sus hermanas; y los tres inquilinos que residían en la propiedad.

Con los nuevos arrestos, la investigación avanzó sobre personas del entorno cercano al principal acusado.

Claudio Barrelier permanece detenido y bajo observación tras intentar quitarse la vida en prisión.La pericia acústica fue clave en la causa.

Los detenidos

En esta etapa del expediente son seis los detenidos. Cinco de ellos, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, están acusados de encubrimiento agravado.

Podrían indagar a Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier.El caso continúa con nuevos arrestos.

En tanto, Claudio Barrelier permanece imputado por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, bajo la figura de femicidio.

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