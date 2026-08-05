La querella que representa al padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, solicitó este martes la detención de cinco personas que podrían haber tenido participación o conocimiento de lo ocurrido.
Pidieron la detención de cinco personas más por el crimen de Agostina Vega en Córdoba
La presentación fue realizada por la querella que representa al padre de la adolescente y apunta a familiares del acusado y personas que vivían en la vivienda investigada.
El pedido fue presentado por la abogada Fernanda Alaniz ante la Justicia e incluye a la madre y a una hermana de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, además de tres personas que alquilaban habitaciones en la vivienda del barrio Cofico donde la joven fue vista con vida por última vez.
La solicitud será analizada por el fiscal Raúl Garzón, quien deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas requeridas por la querella.
La hipótesis de la querella
La presentación apunta contra familiares de Barrelier bajo la sospecha de que podrían haber tenido algún grado de participación o haber conocido detalles vinculados al hecho ocurrido entre el 23 y el 30 de mayo.
Además, la abogada pidió investigar a tres inquilinos que residían en la casa ubicada sobre calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico. A ese domicilio llegó Agostina durante la noche del 23 de mayo, poco antes de que se denunciara su desaparición.
Según planteó Alaniz, por las características del inmueble existiría la posibilidad de que esas personas hayan advertido alguna situación irregular. “Debido a las dimensiones del lugar, es altamente probable que hayan escuchado un presunto grito o pedido de auxilio”, sostuvo en la presentación.
Hasta el momento, la Justicia no resolvió si ordenará las nuevas detenciones ni estableció responsabilidades sobre las personas señaladas por la querella.
Quiénes están detenidos en la causa
La investigación ya cuenta con cuatro personas detenidas. Claudio Barrelier, expareja de la madre de Agostina, es el principal acusado y fue imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.
También están imputados Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, quien habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo; Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier; y Osvaldo Fassetta, investigado por una posible participación logística en el traslado de los restos.
La causa continúa en etapa de investigación mientras la fiscalía reúne pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
La reconstrucción de las últimas horas
De acuerdo con la investigación, Agostina salió de su vivienda durante la noche del sábado 23 de mayo para encontrarse con Barrelier. Los investigadores estiman que el crimen habría ocurrido entre las 23.30 de ese día y las 5 de la madrugada del domingo 24.
La adolescente habría llegado hasta la vivienda del acusado en un remís. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al domicilio, pero no muestran una salida posterior.
En un primer momento, Barrelier fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, debido a que los investigadores consideraban que había sido la última persona que estuvo con Agostina antes de su desaparición.
El 30 de mayo, una semana después de la denuncia, el cuerpo de la adolescente fue encontrado descuartizado en un campo del barrio Ampliación Ferreyra, ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.
Ahora, el fiscal Raúl Garzón deberá evaluar el planteo de la querella y determinar si corresponde ordenar las nuevas medidas solicitadas.