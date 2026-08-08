La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo este viernes un nuevo avance con la detención de los dos inquilinos que vivían en la casa donde residía Claudio Barrelier. Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz fueron acusados de encubrimiento agravado, luego de que una pericia cuestionara la versión que habían dado sobre lo ocurrido durante la madrugada del crimen.
Caso Agostina Vega: la reacción de sus abuelos tras las nuevas detenciones
Miguel Heredia y Elizabeth Fernández cuestionaron la versión de los acusados, hablaron del estado de Melisa y valoraron el rumbo que tomó la investigación.
Tras conocerse la medida judicial, Miguel Heredia y Elizabeth Fernández, abuelos de Agostina, hablaron sobre el avance de la causa y se refirieron particularmente a las declaraciones de la pareja, que ocupaba la planta superior del inmueble.
Qué dijeron los abuelos
Miguel Heredia cuestionó la explicación que habían brindado Córdoba y Ascarruz, quienes aseguraban que no habían escuchado nada mientras permanecían en la vivienda.
“Veníamos diciendo que todos los que estaban en esa casa tenían algo que ver, en mayor parte o en menor parte, porque no puede ser que en una casa no se escuche nada”, sostuvo el abuelo de Agostina.
El hombre también aprovechó la entrevista para desmentir versiones que habían circulado sobre la familia y que indicaban que recibían instrucciones sobre qué declarar públicamente.
“Se han hablado muchas cosas. De que a nosotros nos dan un guion sobre lo que tenemos que decir. Nadie nos dice lo que tenemos que decir”, afirmó.
Cómo está la mamá de Agostina
Elizabeth Fernández, por su parte, se refirió al estado de salud de Melisa Heredia, la mamá de Agostina, y explicó que permanece en su casa bajo acompañamiento profesional.
“Está en la casa con una acompañante terapéutica todos los días, medicada”, contó.
La abuela explicó además que Melisa conoce parte de lo ocurrido con su hija, pero que la familia todavía no pudo contarle todos los detalles del caso. “Si bien ella sabe parte de lo que pasó con su hija, no sabe detalles. Todavía no le podemos decir. No sabemos cómo decirle”, expresó.
Fernández también valoró el rumbo que tomó la investigación y destacó el trabajo del fiscal Raúl Garzón. “Creemos que está bien encaminado el fiscal y que posiblemente va a haber más detenciones”, señaló.
El cambio de postura hacia la fiscalía
Miguel Heredia reconoció que la familia tuvo momentos de fuerte malestar con la actuación del fiscal durante la investigación. Sin embargo, aseguró que su opinión cambió a partir de los avances registrados en la causa.
“En un momento nosotros estuvimos muy enojados con el fiscal, eso es cierto”, admitió.
El abuelo explicó que uno de los principales motivos de ese enojo había sido la demora que, según consideraban, existió inicialmente para encontrar a Agostina.
“Nos pareció que se habían demorado en la búsqueda de nuestra nieta. Hoy en día estamos conformes con el trabajo del fiscal”, concluyó.
La pericia que los complicó
La investigación estableció que Córdoba y Ascarruz permanecieron durante casi diez horas en el inmueble ubicado en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, estuvieron allí desde las 23.04 del 23 de mayo hasta las 8.54 de la mañana siguiente.
Durante ese período, la pareja ocupaba el primer piso de la vivienda donde residía Barrelier. Ambos habían asegurado que no habían escuchado lo que ocurría y que por ese motivo no habían dado aviso.
Sin embargo, esa explicación quedó bajo análisis a partir de una pericia acústica realizada en el domicilio. El procedimiento se desarrolló en un horario similar al del crimen y los investigadores reprodujeron música para recrear las condiciones sonoras existentes durante aquella madrugada.
Los resultados determinaron que los sonidos sí podían escucharse desde la planta superior. De esta manera, la prueba contradijo uno de los principales argumentos de los ahora detenidos.
El abogado querellante Carlos Nayi fue contundente al referirse al resultado de la pericia: “Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron”.
La investigación continúa y, según adelantó Elizabeth Fernández, la familia espera que los nuevos elementos incorporados al expediente permitan avanzar con otras medidas judiciales.