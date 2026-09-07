Claudio Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje por el femicidio de Agostina Vega, ampliará este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. La presentación se producirá después de que el acusado cambiara de abogado y designara al penalista Carlos Argüello para asumir su defensa.
“Solo no me voy”: Claudio Barrelier ampliará su declaración por el crimen de Agostina Vega
El acusado declarará ante el fiscal Raúl Garzón tras cambiar de defensor y podría aportar nombres de personas que, según su versión, le ofrecieron respaldo económico y luego no cumplieron.
La expectativa de la investigación está puesta en los posibles nuevos elementos que pueda aportar Barrelier y, particularmente, en la eventual mención de personas que, según habría manifestado ante su nuevo defensor, le prometieron respaldo y asistencia económica.
El cambio de abogado
La modificación en la defensa habría dado lugar a un cambio de estrategia. Según trascendió desde el entorno del acusado, Barrelier ya contemplaría la posibilidad de recibir una condena a prisión perpetua, pero buscaría señalar a quienes, de acuerdo con su versión, estuvieron dispuestos a ayudarlo y finalmente no cumplieron con lo que le habían prometido.
La postura quedó resumida en una frase que el acusado le habría transmitido a Argüello: “Solo no me voy”.
La nueva declaración no estaría enfocada exclusivamente en el expediente por la muerte de Agostina, sino también en las personas con las que Barrelier habría mantenido vínculos y que, según sostiene, le ofrecieron algún tipo de respaldo.
Qué espera conocer el fiscal
A partir de la ampliación, el fiscal Raúl Garzón buscará profundizar en los dichos del imputado y establecer si la información que eventualmente aporte puede ser comprobada y qué importancia podría tener dentro de la causa.
En caso de que Barrelier identifique a las personas que, según afirma, le ofrecieron ayuda, sus dichos podrían abrir una nueva línea de investigación y poner bajo análisis a otros actores relacionados con su historia política y personal.
Los antecedentes de Barrelier
Las posibles revelaciones también despiertan interés por la trayectoria previa del acusado. Barrelier trabajó en la Municipalidad de Córdoba pese a contar con antecedentes penales y llegó a ocupar ese puesto de la mano de Ricardo Moreno, padrino político vinculado al Concejo Deliberante.
Su recorrido también estuvo relacionado con el ámbito de las barras bravas y con problemas vinculados al consumo de drogas, de acuerdo con los antecedentes difundidos sobre su historia.
El femicidio
Barrelier permanece detenido en Cruz del Eje acusado por el femicidio de Agostina Vega, quien tenía 14 años.
Ahora, su nueva presentación ante el fiscal podría aportar elementos adicionales al expediente. La Justicia deberá determinar la veracidad y la relevancia de cualquier señalamiento que realice durante la declaración.