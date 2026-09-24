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Caso Agostina Vega: peritajes al celular del acusado revelan fotos de la víctima maniatada

Un exhaustivo peritaje técnico sobre el teléfono celular de Claudio Barrelier expuso detalles clave de la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años.

Las pericias buscarán determinar la causa exacta de la muerte de Agostina.Las pericias buscarán determinar la causa exacta de la muerte de Agostina.
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El avance de la investigación judicial por el crimen de Agostina Vega sumó un elemento probatorio determinante luego de conocerse los resultados del análisis pericial realizado sobre el teléfono celular del principal imputado, Claudio Barrelier.

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Un exhaustivo peritaje técnico sobre el teléfono celular expuso detalles clave de la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años. El análisis judicial detectó material fotográfico de la joven atada previo a su muerte, chats continuos por redes sociales y cientos de búsquedas de material de abuso infantil.

Claudio Barrelier permanece detenido y bajo observación tras intentar quitarse la vida en prisión.El avance de la investigación judicial sumó un elemento probatorio determinante luego de conocerse los resultados del análisis pericial realizado sobre el teléfono celular del principal imputado, Claudio Barrelier.

La información recuperada del dispositivo electrónico por peritos informáticos arrojó ciertos datos decisivos respecto del acoso previo, la mecánica de la agresión y el patrón de conducta del acusado.

El dispositivo en cuestión se encontraba bajo intervención de las autoridades en el marco de una investigación paralela vinculada a la comercialización irregular de licencias de conducir apócrifas.

A partir del monitoreo judicial sobre la línea telefónica, los investigadores lograron reconstruir de forma cronológica la interacción que el acusado mantuvo con la adolescente. Los registros muestran que Barrelier entabló contacto con la menor a través de la red social Instagram durante el mes de abril, logrando la primera respuesta de la víctima a comienzos de mayo y entablando un intercambio constante de mensajes a partir del 8 de ese mismo mes.

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Fotografías en el domicilio y material de abuso

Entre los elementos probatorios recabados durante la inspección forense del teléfono, las autoridades detectaron una fotografía guardada en la memoria del equipo en la que se observa a Agostina Vega maniatada de pies y manos por detrás de la espalda. De acuerdo con las determinaciones de la investigación, la toma fotográfica se realizó pocas horas antes del deceso de la adolescente en el interior del inmueble ubicado en el barrio Cofico, luego de que el imputado le suministrara una sustancia destinada a adormecerla para someterla.

La menor fue vista por última vez durante la madrugada del sábado,Las autoridades detectaron una fotografía guardada en la memoria del equipo en la que se observa a Agostina Vega maniatada de pies y manos.

Adicionalmente, los análisis informáticos practicados sobre la memoria del celular revelaron un patrón sistemático de navegación en sitios web con más de 300 registros vinculados a material de abuso sexual de menores. El peritaje técnico arrojó además el hallazgo de fotografías pertenecientes a otras mujeres retratadas en la misma condición de inmovilización dentro de la propia vivienda del imputado. Estos hallazgos incorporados a la causa fortalecen la hipótesis de la premeditación en el ataque a Agostina Vega y abren la posibilidad de promover nuevas actuaciones judiciales por delitos de abuso.

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