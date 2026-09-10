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Elevaron a juicio la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que Claudio Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

El fiscal continuará con la investigación de otros hechos.El fiscal continuará con la investigación de otros hechos.
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El fiscal Raúl Garzón cerró este jueves la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a fines de mayo en la provincia de Córdoba, y elevó el caso a juicio.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que Claudio Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por encubrimiento agravado.

"Fue una investigación profunda y de alto contenido científico", consignó un vocero de la causa ante la consulta de esta agencia.

Causas paralelas bajo sospecha

El fiscal continuará con la investigación de otros hechos que surgieron del expediente principal presuntamente delictivos pero independientes del crimen de Agostina.

Eduardo Medina Allende, defensor de Fassetta, calificó de "papelón" la decisión del fiscal porque faltaban otras medidas de prueba: "Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca".

El reclamo de la querella

En tanto, Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, padre de la víctima, se mostró disconforme con la elevación a juicio porque, según consideró, restan las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y un amigo del principal imputado que es apodado "tele vieja".

Mirá tambiénBarrelier volvió a declarar por Agostina Vega y aseguró que debía entregar “una chica”

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, consignó que "se confirman las hipótesis" que la querella "anticipó" y sostuvo que Barrelier era "el jefe de la banda" y los demás implicados integraban "un equipo de encubridores".

"Estoy bastante conforme", expresó el letrado, y agregó que el presunto autor del crimen podría recibir prisión perpetua.

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