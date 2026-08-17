Un hombre de 30 años fue detenido este domingo por la noche en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, luego de que una mujer denunciara haber sido agredida por su pareja.
Detuvieron a un hombre por violencia de género e investigan un presunto abuso sexual
Tiene 30 años y fue localizado por la Policía tras una denuncia realizada durante un procedimiento en la Manzana 5. También se investiga una situación que involucraría a una menor.
Durante la intervención, además, la mujer relató una situación que podría constituir un delito contra la integridad sexual de una menor, por lo que se inició una investigación para determinar qué ocurrió.
Violencia de género
Según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia, el procedimiento comenzó a partir de una comisión de la Central de Emergencias 911 en inmediaciones de la Manzana 5. Personal de la Dirección General de Policía de Acción Táctica (DGPAT) llegó al lugar y entrevistó a la mujer, quien brindó información sobre la presunta agresión y la situación vinculada con la menor.
Con las características aportadas, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona hasta localizar al sospechoso. El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía en turno.
Atención médica
En paralelo, se solicitó asistencia sanitaria. Los menores fueron trasladados al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia para su evaluación, mientras que la mujer recibió atención médica y luego fue derivada a una dependencia especializada.
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, el hombre permaneció detenido mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias de lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.