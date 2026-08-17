La búsqueda de un hombre de 60 años terminó con un hallazgo fatal en San Nicolás. La víctima, que llevaba varios días desaparecida, fue encontrada enterrada en el patio de la vivienda de su pareja, una mujer de 30 años que quedó detenida por orden de la Justicia.
San Nicolás: estaba desaparecido y lo encontraron enterrado en la casa de su pareja
La investigación comenzó tras la denuncia de su hijo, quien llevaba varios días sin tener noticias de él. Una inspección permitió detectar indicios clave en una vivienda del barrio Irigoyen.
El caso comenzó luego de que un familiar alertara a las autoridades por la falta de contacto con el hombre. Durante el procedimiento realizado en una casa del barrio Irigoyen, los investigadores encontraron indicios que llevaron a revisar el terreno.
La denuncia que activó la investigación
El familiar de la víctima explicó a las autoridades que llevaba varios días sin tener noticias del hombre. Además, señaló que en la última comunicación que habían mantenido, este le había contado que había protagonizado una discusión con su pareja.
Con esa información, los investigadores centraron las averiguaciones en el domicilio ubicado en la zona de calle Necochea al 800, donde se realizó un operativo durante la madrugada de este lunes feriado.
El hallazgo en el patio
Durante la inspección, los efectivos encontraron manchas de sangre y una zona de tierra removida en el patio de la propiedad. A partir de esos indicios se realizaron tareas en el lugar y finalmente fue encontrado el cuerpo del hombre enterrado.
Los investigadores incorporaron además testimonios que señalan que la pareja habría mantenido una fuerte discusión el jueves 13 de agosto.
Tras el hallazgo y la evidencia reunida hasta el momento, la mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.
Qué se investiga ahora
La causa busca establecer cómo ocurrió la muerte y determinar las responsabilidades correspondientes. En las próximas horas se esperan los resultados preliminares de la autopsia, que permitirán avanzar sobre las circunstancias del fallecimiento.
La mujer detenida será indagada este martes. Mientras tanto, los investigadores continúan con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.
El expediente está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12, que lleva adelante las actuaciones judiciales.