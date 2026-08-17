Un futbolista de Patronato rompió el silencio luego del violento episodio ocurrido tras la derrota por 3-0 ante Colón, por la fecha 25 de la Primera Nacional. Sin revelar su identidad por razones de seguridad y mientras avanza la investigación judicial, confirmó que fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma.
Un jugador de Patronato contó cómo fue la agresión: “Me dieron con la culata de un arma”
El futbolista rompió el silencio después del violento episodio ocurrido tras la derrota ante Colón y brindó detalles sobre el ataque que sufrió junto a sus compañeros.
El hecho ocurrió en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, cuando el plantel regresó a Paraná después del encuentro. La agresión generó una fuerte conmoción y derivó en una causa judicial para esclarecer cómo se produjo el ataque e identificar a los responsables.
“Me dieron con la culata en la cabeza”
En una entrevista con Doble Amarilla, el futbolista relató uno de los momentos más graves del episodio y confirmó el golpe que sufrió. “Me dieron con la culata de un arma en la cabeza”, aseguró.
El jugador decidió no dar a conocer su identidad para preservar su seguridad y favorecer el avance de la causa. Sus declaraciones sumaron un nuevo elemento de gravedad a la investigación sobre la agresión sufrida por integrantes del plantel.
Mientras tanto, la Justicia de Paraná busca reconstruir la secuencia de los hechos y determinar quiénes participaron del ataque.
Cómo fue el ingreso de los agresores
El comisario inspector Juan Pablo Claucich, subjefe de la Departamental de Paraná, explicó que las personas involucradas ingresaron al lugar inmediatamente después del colectivo que trasladaba a los jugadores.
Según relató el funcionario, el grupo llegó en tres o cuatro vehículos y, tras descender, se dirigió hacia integrantes del plantel en medio del malestar generado por el resultado deportivo.
Sobre la cantidad de personas que habrían participado, Claucich señaló que se trató de alrededor de 10 o 12 simpatizantes. Sin embargo, aclaró que no podía establecer formalmente que todos pertenecieran a la barra del club.
Avanza la investigación
La causa quedó en manos del fiscal de turno, Martín Abrandt, mientras continúan las tareas para identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.
Por el momento, no hay personas detenidas ni identificadas formalmente. De todos modos, la Policía confirmó que trabaja con distintas pruebas y elementos para avanzar en el esclarecimiento del caso.
La denuncia del futbolista, quien aseguró haber recibido un culatazo en la cabeza, volvió a poner en evidencia la gravedad de un episodio que sacudió a Patronato y que ahora es investigado por la Justicia.