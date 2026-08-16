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Maximiliano Pullaro
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Se investiga

Se conocen detalles de la agresión a jugadores de Patronato y el club repudió la violencia

En un comunicado de prensa, el club paranaense reconoció los hechos. Según trascendió, el plantel fue sorprendido mientras bajaba del colectivo.

El rojinegro paranaense está sumido en una crisis futbolística.El rojinegro paranaense está sumido en una crisis futbolística.
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Mientras Patronato repudió oficialmente lo sucedido al regreso de Santa Fe, trascendieron detalles sobre cómo fue el ataque que sufrieron un par de jugadores del plantel tras perder con Colón.

Según se supo, un grupo de violentos sorprendió a los futbolistas mientras bajaban del colectivo, en el portón de calle Churruarín en adyacencias al estadio Prebístero Grella.

También trascendió que además de los golpes habrían robado vestimenta a otros jugadores.

Los hechos quedaron bajo la investigación de la fiscalía, a cargo de Abraham Martín, quien ya ordenó revisar las cámaras para más detalles

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Los hechos

En la noche del sábado se conoció que futbolistas de Patronato fueron agredidos al arribar a Paraná, luego de la derrota en Santa Fe en manos de Colón.

Alan Sosa, capitán del equipo parananese con signos de un golpe en el rostro. Crédito: Gabriel ObelardAlan Sosa, capitán del equipo parananese con signos de un golpe en el rostro. Crédito: Gabriel Obelard

Como contó El Litoral, Alan Sosa (golpe en el pómulo izquierdo) y Facundo Díaz (golpe en la cabeza) fueron los futbolistas heridos; aparentemente por la culata del arma.

Facundo Díaz, jugador del "patrón", que habría sido golpeado. Crédito: Gabriel ObelardFacundo Díaz, jugador del "patrón", que habría sido golpeado. Crédito: Gabriel Obelard

La Policía de Entre Ríos intervino en la sede del club y tomó participación personal de Investigaciones.

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Repudio

En la mañana del domingo, el club paranaense emitió un comunicado oficial respecto a lo sucedido.

"El Club Atlético Patronato repudia enérgicamente los hechos de violencia ocurridos y lamenta profundamente las consecuencias y el momento vivido por el plantel profesional de nuestra institución", arranca el texto oficial.

Y sigue: "La Comisión Directiva repudia todo tipo de violencia, venga de donde venga. Nuestro compromiso es inquebrantable con el respeto y la paz, dentro y fuera de la cancha".

"Sabemos que el verdadero hincha del Club está muy triste por la actual situación deportiva futbolística. Pero en los momentos difíciles es cuando más unidos debemos estar. Por eso, convocamos a todos el próximo sábado al Grella. Debemos llenar el Grella y, todos juntos, salir adelante", cierra.

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