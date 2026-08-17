Un episodio de tensión se registró el domingo por la tarde en el Parque de la Democracia de Cruz del Eje, Córdoba, cuando una ráfaga de viento levantó un juego inflable en el que se encontraban varios menores.
Una ráfaga levantó un inflable en Córdoba: dos chicos sufrieron traumatismos
El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el Parque de la Democracia, donde varias familias celebraban el Día del Niño cuando la estructura se elevó repentinamente.
La estructura de unos tres metros de altura, se elevó repentinamente y provocó que los chicos que estaban dentro cayeran al suelo. El hecho generó preocupación entre las familias que se encontraban en el lugar.
Dos menores fueron llevados al hospital
Tras el accidente, los adultos que estaban en el parque se acercaron para asistir a los niños y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.
Dos de los menores fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo, en Cruz del Eje, para recibir atención médica. De acuerdo con el parte médico, ambos sufrieron traumatismos leves de cráneo y permanecieron en observación.
El viento levantó la estructura
El juego inflable fue desplazado por una ráfaga mientras los menores permanecían en su interior. La estructura tenía aproximadamente tres metros de altura y estaba instalada en uno de los espacios públicos de la ciudad.
El episodio ocurrió durante la tarde del domingo y provocó momentos de preocupación entre las familias que habían concurrido al parque.
El accidente volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad que deben contemplarse al instalar este tipo de juegos en espacios públicos, especialmente cuando existen condiciones meteorológicas desfavorables.