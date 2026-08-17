Una intervención sobre el suelo de la Plaza de la Cooperación, en la esquina de Mitre y Tucumán, derivó en un descubrimiento inesperado. Mientras avanzaban los trabajos de remodelación, los operarios encontraron estructuras de mampostería ocultas bajo la superficie que dieron lugar a una investigación sobre su posible origen.
Hallaron túneles y cámaras del antiguo Mercado Norte debajo de una plaza de Rosario
Los trabajos de renovación del espacio público permitieron detectar estructuras de mampostería conectadas entre sí, cuyo origen estaría vinculado con las instalaciones que funcionaron en el lugar décadas atrás.
Las primeras evaluaciones indican que las cámaras y los túneles podrían haber formado parte de las instalaciones del antiguo Mercado Norte, un histórico espacio de abastecimiento de Rosario que dejó de funcionar en 1979 y fue demolido al año siguiente.
El hallazgo obligó a revisar parte de la planificación de la obra y a analizar distintas alternativas para conservar las estructuras subterráneas, teniendo en cuenta su estado de deterioro, la humedad y el impacto generado durante décadas por el uso de la plaza.
Qué encontraron debajo de la plaza
Los trabajos forman parte del plan de renovación de espacios públicos impulsado por la Municipalidad de Rosario. Las tareas habían comenzado sobre las veredas y cazuelas cuando los trabajadores detectaron construcciones que se extendían por debajo del nivel actual.
En el subsuelo aparecieron varias cámaras comunicadas mediante túneles. De acuerdo con las primeras interpretaciones, esos espacios podrían haber tenido funciones vinculadas con depósitos, cámaras o sectores destinados a la descarga del antiguo mercado.
El descubrimiento también generó inconvenientes en el arbolado existente. Dos ejemplares habían afectado la losa con sus raíces, que se habían desarrollado sobre los espacios subterráneos.
Ante esta situación, el municipio analiza cómo preservar las estructuras encontradas sin perder de vista la necesidad de completar la recuperación de la plaza y mantener los plazos establecidos para la obra.
La historia del antiguo Mercado Norte
El espacio que actualmente ocupa la Plaza de la Cooperación tuvo otro uso durante buena parte de la historia de Rosario. Entre las calles Mitre, Tucumán y el actual pasaje Poeta Fabricio Simeoni, anteriormente denominado Zabala, funcionó durante más de un siglo el Mercado Norte.
El establecimiento fue adjudicado en 1876 y se convirtió en uno de los principales mercados de abasto de la ciudad. Contaba con numerosos puestos tanto en su interior como en el exterior y fue ampliándose con el paso de las décadas debido al crecimiento de la actividad comercial.
Con el tiempo, el mercado perdió relevancia hasta cerrar definitivamente en 1979. Al año siguiente, sus instalaciones fueron demolidas casi por completo y el lugar comenzó a transformarse en el espacio público que actualmente se conoce como Plaza de la Cooperación.
El hallazgo de las cámaras y los túneles vuelve a poner en escena una parte de esa historia que permanecía oculta debajo del actual paseo.
El ficus que crecía sobre las estructuras
La aparición de las construcciones también permitió comprender un problema que afectaba a uno de los árboles de la plaza. Un ficus había desarrollado sus raíces sobre uno de los túneles y, con el paso del tiempo, estas llegaron a comprometer parte de la estructura.
El inconveniente también estaba relacionado con la estabilidad del ejemplar. La presencia del espacio subterráneo había limitado el desarrollo de sus raíces y reducido su capacidad de anclaje.
Ante el riesgo que representaba esa situación, especialmente frente a la posibilidad de tormentas de mayor intensidad, se decidió retirar el árbol como medida preventiva.
La extracción se produjo en el marco de una intervención que busca renovar el arbolado y mejorar las condiciones generales de la Plaza de la Cooperación. Mientras continúan los trabajos, el municipio deberá definir qué tratamiento tendrán las estructuras descubiertas y cómo podrán compatibilizarse con el futuro uso del espacio público.