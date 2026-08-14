Información de servicio

Feriado del lunes 17 de agosto: cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe informó cómo funcionarán la recolección de residuos, los colectivos, el estacionamiento medido, el Cementerio Municipal y las distintas dependencias durante el feriado por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.