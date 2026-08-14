El próximo lunes 17 de agosto será feriado nacional en conmemoración del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Por este motivo, algunos servicios municipales de la ciudad de Santa Fe modificarán sus horarios y modalidades de atención.
Feriado del lunes 17 de agosto: cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe informó cómo funcionarán la recolección de residuos, los colectivos, el estacionamiento medido, el Cementerio Municipal y las distintas dependencias durante el feriado por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
La Municipalidad dio a conocer el esquema previsto para esa jornada, con información útil para quienes deban realizar trámites, utilizar el transporte público, sacar los residuos o acercarse a alguno de los espacios municipales.
Qué servicios funcionarán con normalidad y cuáles tendrán cambios
Uno de los servicios que mantendrá su funcionamiento habitual será la recolección de residuos. Las empresas Cliba y Urbafe trabajarán con normalidad y respetarán los horarios y recorridos establecidos para cada zona de la ciudad.
De acuerdo con el cronograma vigente, el lunes corresponde disponer residuos secos.
En cambio, permanecerán cerrados durante el feriado los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.
El transporte público de pasajeros también tendrá modificaciones. Los colectivos circularán con la frecuencia correspondiente a los días domingos, por lo que se recomienda tener en cuenta una posible mayor espera entre unidades al momento de organizar los viajes.
El sistema de bicicletas públicas Las Bicis estará disponible en su horario habitual, de 6:30 a 21.
Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no funcionará durante el lunes 17 de agosto. El servicio retomará su actividad habitual el martes 18, desde las 7.
En cuanto a las dependencias municipales, el Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados y no habrá atención al público.
El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800 777 5000.
También permanecerán cerradas durante el feriado las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA).
El Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante toda la jornada, mientras que el Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, atenderá de 8 a 16.
Cementerio, Mercado Norte y centros turísticos: horarios del lunes
El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 8 a 15. Los servicios fúnebres e inhumaciones tendrán un horario específico: se realizarán de 7:30 a 11:30.
Otra de las dependencias que tendrá una apertura especial será el Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166. El establecimiento funcionará el lunes de 9 a 13 y retomará sus horarios habituales a partir del martes 18.
También habrá modificaciones en la atención de los centros de informes turísticos de la ciudad.
La oficina ubicada en la Terminal de Ómnibus y la correspondiente al Puerto de Santa Fe estarán abiertas de 13 a 18.
En cambio, permanecerán cerradas durante el feriado las oficinas de información turística ubicadas en Casco Sur y El Vagón.
De esta manera, quienes tengan previsto realizar trámites municipales, viajar en colectivo, visitar el Cementerio, acercarse al Mercado Norte o utilizar alguno de los servicios de la ciudad deberán tener en cuenta los horarios especiales del feriado.
Para quienes no tengan trámites previstos, la principal modificación estará en el transporte público, que funcionará con frecuencia de domingos, mientras que la recolección de residuos se mantendrá con normalidad y respetará el cronograma habitual.
El martes 18 de agosto, la mayoría de los servicios municipales retomará su funcionamiento habitual.