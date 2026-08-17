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Abren convocatoria para concesionar un puesto del Mercado Norte: a qué tipo de comercio está destinado

El espacio está ubicado en el tradicional centro comercial de calle Santiago del Estero y tendrá prioridad para propuestas de regalería, accesorios y productos 3D.

La convocatoria abrió el 14 de agosto.La convocatoria abrió el 14 de agosto.
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El Ente Autárquico Municipal del Mercado Norte abrió una convocatoria pública para concesionar el puesto 25 A del tradicional espacio comercial de la ciudad de Santa Fe. El local cuenta con una superficie de 13,50 metros cuadrados y será destinado prioritariamente a propuestas vinculadas con la venta de artículos de regalería, accesorios y productos 3D.

La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución Administrativa N° 0045/2026, fechada el 14 de agosto. El procedimiento se desarrolla en el marco de las ordenanzas municipales N° 11.824 y N° 11.967, sancionadas en 2011.

Según lo establecido en el documento, se concesionará el 100% del puesto 25 A. La propuesta comercial que se presente deberá contemplar alguno de los rubros priorizados por el organismo para este espacio.

La celebración se concentra en el barrio Constituyentes. MCSF.Los pasillos del Mercado tendrán un nuevo espacio.

El valor inicial establecido

La resolución fijó un canon base de $9.021,40 por metro cuadrado para el local. Como la superficie del puesto es de 13,50 metros cuadrados, el valor mensual de referencia alcanza los $121.788,90, antes de las actualizaciones previstas.

El canon será actualizado de manera trimestral mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado y publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Los ajustes están contemplados para los meses de enero, abril, julio y octubre, de acuerdo con las condiciones establecidas para la concesión.

La convocatoria contempla además un mecanismo de evaluación de las propuestas antes de avanzar con la adjudicación. Para ello, la normativa prevé la creación de una Comisión Técnica de Pre-adjudicación.

Ese organismo tendrá a su cargo el análisis y la evaluación de las ofertas presentadas. Luego deberá elaborar y entregar un informe no vinculante al Ente Autárquico Municipal del Mercado Norte, como instancia previa a la adjudicación del espacio.

ELLITORAL_212721 | Pablo Aguirre. 15.12.2017 Mercado Norte.Se concesionará el 100% del puesto 25 A

Cuándo se conocerán las propuestas

La presentación de las ofertas y el acto de apertura de sobres fueron fijados para el miércoles 2 de septiembre de 2026. La recepción de propuestas tendrá como fecha límite ese día a las 11.

La apertura de los sobres se realizará a las 11.15, en la sede del Ente Autárquico Municipal del Mercado Norte, ubicada en calle Santiago del Estero 3166, de la ciudad de Santa Fe.

En caso de que la fecha establecida resulte inhábil, el procedimiento se trasladará al primer día hábil siguiente.

Para participar de la convocatoria, los interesados deberán ajustarse a la documentación aprobada por el organismo, que incluye las Bases y Condiciones de la Convocatoria, la Ficha de Proyecto Comercial y la Ficha de Inscripción.

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La resolución fue dictada a partir del expediente administrativo N° MN-0892-02147489-5 y del Acta N° 137 del Consejo Directivo del Ente Autárquico Municipal del Mercado Norte.

La convocatoria representa una nueva instancia para incorporar una propuesta comercial al tradicional espacio de calle Santiago del Estero, con una orientación específica hacia la regalería, los accesorios y los productos realizados mediante impresión 3D.

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