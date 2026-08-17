Una camioneta que era buscada por la Justicia de Entre Ríos fue localizada el sábado pasado en la ciudad de Santa Fe, a partir de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias.
Recuperaron en Santa Fe una camioneta buscada por la Justicia de Entre Ríos
El vehículo fue localizado en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo a partir de un requerimiento de la Policía entrerriana. Dos personas fueron aprehendidas en el procedimiento, aunque luego recuperaron la libertad.
El procedimiento se realizó en inmediaciones de bulevar Pellegrini y calle 25 de Mayo y terminó con el secuestro del vehículo, que fue entregado a la Policía de Entre Ríos.
La intervención comenzó a partir de una comunicación de la Central de Emergencias 911, que puso en conocimiento del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I el requerimiento relacionado con un vehículo que se encontraba en la zona.
Una denuncia en Paraná
Los agentes localizaron una camioneta Dodge Journey y realizaron la consulta de sus datos. De esa verificación surgió que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro judicial originado en una denuncia radicada en la ciudad de Paraná.
A partir de esa constatación, se dio intervención a la Policía de Entre Ríos. Personal de esa fuerza se trasladó hasta el lugar y, una vez coordinadas las actuaciones con las autoridades judiciales de ambas provincias, se dispuso el secuestro del vehículo.
La camioneta quedó en poder de la fuerza entrerriana, que continuará con las actuaciones vinculadas a la causa que originó el requerimiento.
Dos aprehendidos
Durante el procedimiento también fueron aprehendidos una mujer de 40 años y un joven de 18, en el marco de una causa por hurto.
En el lugar se encontraba además un niño de 7 años, por lo que tomó intervención la Subsecretaría de la Niñez para resguardar su situación.
Una vez finalizadas las diligencias, y por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos aprehendidos recuperaron la libertad. El vehículo, en cambio, permaneció secuestrado y fue entregado a la Policía de Entre Ríos para dar continuidad a la investigación.