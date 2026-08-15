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Video: la llamativa despedida de la novia de un hombre detenido por vender droga

La escena ocurrió en Ensenada, donde el acusado fue arrestado tras una investigación que permitió registrar presuntos intercambios de estupefacientes y derivó en un allanamiento.

El operativo terminó con la detención de un hombre de 30 años.El operativo terminó con la detención de un hombre de 30 años.
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Un hombre de 30 años fue detenido en el partido bonaerense de Ensenada, acusado de vender cocaína y marihuana al menudeo. La investigación comenzó con el seguimiento de sus movimientos en una zona céntrica y permitió registrar presuntos intercambios de droga con distintos compradores.

Trabajadores del Centro de Operaciones del Municipio de Ensenada realizaron un seguimiento en tiempo real de la actividad del sospechoso durante varios días. Las cámaras registraron distintos encuentros que serían compatibles con la modalidad conocida como “pasamanos”.

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A partir de las imágenes, los investigadores dieron intervención a la UFIJ N.° 18 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón. Luego, el Juzgado de Garantías N.° 1, a cargo del juez Guillermo Atencio, autorizó el allanamiento que terminó con la detención de Gino Miguel Farías.

El operativo

Durante el procedimiento se incautaron 23 gramos de cocaína distribuidos en 17 envoltorios y ocho gramos de marihuana contenidos en una lata. También fueron secuestrados un celular y recortes de nylon, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Los investigadores buscan determinar si existieron otros involucrados y establecer las circunstancias relacionadas con las personas que presuntamente se acercaban al lugar para adquirir estupefacientes.

La investigación continúa para determinar el alcance de la posible comercialización y reunir nuevos elementos que permitan avanzar en la causa.

El momento del arresto

Uno de los momentos particulares del procedimiento ocurrió cuando el detenido era trasladado hacia el patrullero. En ese instante, su pareja se acercó corriendo para despedirlo y le dio un beso antes de que fuera llevado por los policías.

Las cámaras registraron presuntos intercambios de droga en Ensenada.Las cámaras registraron presuntos intercambios de droga en Ensenada.

La escena quedó registrada durante el operativo y se produjo mientras Farías era trasladado luego del allanamiento.

El hombre quedó detenido y acusado, en principio, por una infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

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