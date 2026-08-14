La investigación por grooming, abuso y explotación sexual de adolescentes en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba, incorporó un nuevo elemento: las tres víctimas tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía al menos dos años.
Una causa por grooming en Córdoba destapó abusos, extrema vulnerabilidad y una nueva pista médica
Tres adolescentes tenían implantes anticonceptivos colocados desde hacía al menos dos años. La fiscalía investiga cómo accedieron al procedimiento y la causa ya suma 11 detenidos.
Las jóvenes tienen actualmente entre 12 y 14 años, por lo que la Justicia intenta establecer bajo qué circunstancias accedieron a esos métodos cuando rondaban los 11 años. La causa, a cargo de la fiscal Analía Cepede, ya registra 11 detenidos.
Una nueva línea de investigación
Cepede confirmó que el dato surgió durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las adolescentes. “Las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años”, explicó.
La fiscal aclaró que la investigación no cuestiona el acceso a métodos anticonceptivos, sino las condiciones concretas en las que fueron colocados y qué intervención tuvieron adultos responsables y profesionales de la salud.
La Justicia buscará reconstruir dónde fueron realizados los procedimientos, quiénes los autorizaron y si existieron indicadores previos que debieron activar mecanismos de protección para las menores.
Una trama que comenzó con una desaparición
La causa se inició después de la denuncia por la desaparición de una adolescente. La joven fue localizada con vida y el análisis de su teléfono permitió detectar conversaciones, imágenes y contactos sexuales con distintos hombres adultos.
A partir de esos elementos aparecieron otras víctimas y se desplegaron allanamientos en Villa de María de Río Seco. La investigación determinó que algunos sospechosos habrían contactado a las chicas por redes sociales para solicitarles imágenes y, en ciertos casos, concretar encuentros presenciales.
Las imputaciones varían según cada situación: algunos acusados enfrentan cargos por grooming y otros por abuso sexual con acceso carnal. La fiscalía no descarta que aparezcan más involucrados ni nuevas víctimas.
“Esto es hambre”
Otro de los puntos señalados por Cepede es el nivel de vulnerabilidad socioeconómica en el que se encontraban las adolescentes.
Según la fiscal, las víctimas no recibían grandes sumas de dinero, sino alimentos y productos básicos. “Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre”, sostuvo al describir el contexto investigado.
La pesquisa busca determinar si los distintos acusados actuaban de manera coordinada. Hasta el momento, no está acreditada judicialmente la existencia de una organización criminal estructurada, aunque esa hipótesis continúa bajo análisis.
Detenidos y una derivación política
Entre los detenidos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor en la Legislatura de Córdoba y quedó imputado por abuso sexual agravado.
La investigación había comenzado con siete arrestos a fines de julio, sumó nuevas detenciones durante las semanas siguientes y alcanzó este viernes las 11 personas privadas de su libertad.
La fiscalía continuará con peritajes sobre dispositivos electrónicos, declaraciones testimoniales y medidas destinadas a reconstruir cómo fueron captadas las adolescentes y qué grado de participación tuvo cada uno de los sospechosos.