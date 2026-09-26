La Corte Suprema de Justicia resolvió que la Justicia federal deberá investigar la denuncia presentada por el abogado Adolfo Alejandro Verra contra su excliente, el empresario Matías Garfunkel, por el manejo de una serie de obras de arte que se encontraban bajo su tutela.
La Corte Suprema ordenó investigar a Matías Garfunkel por el manejo de obras de arte
La presentación fue realizada por su exabogado Adolfo Alejandro Verra, quien cuestionó la situación de varias piezas que habían quedado bajo custodia del empresario en el marco de una causa civil.
La decisión se tomó a partir de un conflicto de competencia entre distintos tribunales y se basó en un dictamen de la Procuración General de la Nación. La denuncia está vinculada con la situación judicial de varias piezas artísticas que habían sido embargadas y cuyo depositario había sido designado el propio Garfunkel.
El origen de la denuncia
Según surge del dictamen de la Procuración General en el que se apoyó la Corte, Garfunkel había presentado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.° 1 distintas licencias de exportación emitidas por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Ese tribunal llevaba adelante una investigación contra el empresario por presunto contrabando de obras de arte. En ese expediente, Garfunkel manifestó ser poseedor de buena fe de las piezas involucradas.
Sin embargo, Verra cuestionó esa versión y sostuvo que la información presentada por su excliente era falsa. De acuerdo con la denuncia, Garfunkel no era propietario de las obras, sino que había sido designado depositario judicial de esos bienes en el marco de una causa civil.
Las obras habían quedado bajo su custodia
El conflicto se originó en un expediente civil iniciado por Verra contra Garfunkel por el pago de honorarios correspondientes a su actuación como abogado durante el primer divorcio del empresario con Mariana Gersztein.
En el marco de esa causa, la Justicia ordenó el embargo de las obras de arte y designó a Garfunkel como depositario judicial. Esa medida implicaba que las piezas quedaban bajo su custodia mientras avanzaba el proceso.
Fue en ese contexto que Verra presentó una denuncia penal contra su excliente, al considerar que Garfunkel habría actuado de manera irregular respecto de los bienes que estaban bajo su responsabilidad.
Cómo llegó el caso a la Justicia federal
La denuncia fue radicada inicialmente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 62. A pedido del fiscal, el expediente fue remitido a la Justicia federal debido a que se consideró que los hechos investigados podían haber afectado al Estado Nacional, en particular a través del Ministerio de Cultura.
El Juzgado Federal N.° 6 recibió la causa, solicitó distintos informes y posteriormente rechazó asumir la competencia al considerar que el envío del expediente había sido prematuro.
La diferencia entre los tribunales generó un conflicto de competencia que finalmente llegó a la Corte Suprema. Con base en el dictamen de la Procuración General de la Nación, el máximo tribunal resolvió que la investigación deberá continuar en el ámbito de la Justicia federal.
La decisión define qué fuero deberá avanzar con la investigación de la denuncia presentada por Verra y con los hechos vinculados con las obras de arte que habían quedado bajo custodia de Garfunkel.