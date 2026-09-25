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La PDI recuperó alhajas robadas que eran ofrecidas a la venta por redes sociales

Un hombre de 30 años está ahora acusado de encubrimiento. Los artículos secuestrados en su domicilio son clave para la investigación.

El hombre está acusado de encubrimiento. Foto: El LitoralEl hombre está acusado de encubrimiento. Foto: El Litoral
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Un hombre de 30 años quedó imputado por el delito de encubrimiento luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) realizara una requisa en su vivienda e incautara joyas y otros elementos vinculados a un robo ocurrido el mes pasado en la capital provincial.

La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada en agosto, cuando la víctima reportó que personas desconocidas forzaron la puerta trasera de su casa para ingresar y sustraer dinero en efectivo junto a varias alhajas de oro.

Para dar con el paradero de los objetos robados, los efectivos de la PDI desplegaron una serie de tareas de inteligencia que incluyeron entrevistas, el análisis de cámaras de seguridad y el monitoreo de publicaciones en redes sociales y plataformas de compraventa.

Fue en ese rastreo digital donde identificaron a un sospechoso que ofrecía artículos con características similares a las de los denunciados.

Hallazgo

Con la intervención de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe, a cargo de la Dra. María Laura Martí, se ordenó el procedimiento en el domicilio de T. C., de 30 años.

Durante el operativo, el personal policial secuestró siete anillos, dos dijes, una cadena y un teléfono celular, los cuales fueron incorporados como evidencia clave para la causa.

Tras completar las actuaciones correspondientes, la fiscalía dispuso que el implicado sea identificado dactiloscópicamente y notificado por la causa de encubrimiento.

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