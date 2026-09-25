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Identificaron a una mujer por una estafa virtual de casi 9 millones de pesos

La víctima fue sorprendida por delincuentes que se comunicaron con ella simulando ser empleados de una reconocida billetera virtual.

La mujer fue identificada y puesta a disposicion de la Justicia. Foto: El LitoralLa mujer fue identificada y puesta a disposicion de la Justicia. Foto: El Litoral
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La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, logró identificar a una mujer presuntamente involucrada en una maniobra fraudulentas que provocó un perjuicio económico de aproximadamente $8.759.274.

El hecho comenzó a investigarse a partir de una denuncia radicada en marzo de este año en la ciudad de San Justo.

Según el relato de la víctima, delincuentes se contactaron telefónicamente haciéndose pasar por integrantes del área de seguridad de una reconocida billetera virtual para advertirle sobre una supuesta compra irregular que nunca había realizado.

Mediante este engaño, los estafadores engañaron a la víctima para que facilitara sus datos bancarios y concretara una serie de operaciones y transferencias que derivaron en la millonaria pérdida.

Rastreo

Tras meses de tareas de inteligencia —que incluyeron cruzamiento de datos, consultas en sistemas de información y requerimientos a diversas entidades financieras y billeteras digitales— los efectivos de la PDI lograron rastrear el origen de las maniobras.

La investigación determinó que una de las personas vinculadas al hecho es **V. A. C., una mujer de 39 años domiciliada en la ciudad de San Justo**.

Por disposición de la fiscal Daniela Montegrosso, se llevó a cabo el procedimiento de notificación e identificación dactiloscópica de la imputada, a quien se le informaron sus derechos y su formal vinculación con el expediente judicial.

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