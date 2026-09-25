Un hombre de 39 años quedó este viernes en prisión preventiva, acusado de haber ingresado a la casa de un jugador de Unión y sustraído dinero, ropa, joyas, carteras y elementos de pesca.
Robó en la casa de un jugador de Unión: tiene antecedentes y es primo de la víctima
El acusado quedó en prisión preventiva por orden judicial. La Fiscalía sostiene que existe riesgo de entorpecimiento probatorio y la defensa anunció que apelará. El parentesco entre ambos fue mencionado durante la audiencia, aunque no está formalmente acreditado para el Ministerio Público de la Acusación.
La medida fue dispuesta por el juez Luis Octavio Silva, a pedido del fiscal Manuel Cecchini, quien fundamentó la solicitud en la existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio. La defensa anticipó que apelará la resolución y sostuvo que ese riesgo podía ser neutralizado mediante medidas alternativas.
El imputado es Enrique Mario Pedroni y está acusado por el delito de hurto. El hecho ocurrió el viernes 19 de septiembre, entre las 8 y las 8.20, en una vivienda de barrio Los Hornos. De acuerdo con la atribución realizada por la Fiscalía, el acusado ingresó al inmueble y sustrajo distintos objetos que se encontraban principalmente en el garaje y el living comedor.
Entre los elementos denunciados figuran cañas de pescar, joyas personales, ropa, dinero y carteras. Parte del botín fue recuperado posteriormente. Según explicó el defensor Javier Casco a C&D Litoral, se trata de un reel y una caña de pescar que, aparentemente, habían sido ofrecidos para la venta a través de una plataforma.
Por la cámaras
La investigación cuenta con registros fílmicos del domicilio. En ellos se observa el ingreso de una persona a la vivienda y la Fiscalía sostiene que se trata de Pedroni. La defensa, en cambio, señaló que todavía está analizando las imágenes y que durante la audiencia se discutió precisamente la identificación de quien aparece en ellas.
“El fiscal presentó como evidencia un registro fílmico de la casa. Se está debatiendo si realmente el imputado es el que aparece ahí”, explicó Casco.
El fiscal Cecchini indicó que el ingreso se produjo a través de un portón eléctrico que tiene una pequeña luz y permite su apertura. Una de las cuestiones que resta determinar es si existió algún daño en ese mecanismo.
Por ese motivo, y debido a que hasta el momento no se acreditó violencia sobre las cosas, la conducta fue encuadrada como hurto. El fiscal consideró además que resulta difícil que la calificación cambie a robo únicamente a partir de las imágenes, aunque no descartó analizar si puede acreditarse algún daño en el portón.
En cuanto a la posible participación de otras personas, Cecchini explicó que en el registro fílmico aparece únicamente el imputado ingresando al domicilio, aunque la investigación continúa para establecer si existieron otras intervenciones.
Un parentesco mencionado
Durante la audiencia también quedó expuesto el vínculo familiar entre el acusado y la víctima. Cristian Tarragona, delantero de Unión, participó en la audiencia en carácter de víctima y señaló que conocía al imputado y que existe un parentesco entre ambos.
El defensor Casco fue más preciso y afirmó que se trata de primos hermanos. La Fiscalía, sin embargo, aclaró que ese grado de parentesco no se encuentra formalmente acreditado en la investigación.
“No lo tengo acreditado, no tengo una partida que me diga ese parentesco”, explicó Cecchini, quien señaló que sí existe un conocimiento entre ambos y que la propia víctima mencionó un vínculo familiar. También indicó que viven en el mismo barrio, a unas tres manzanas de distancia.
Según la defensa, más allá del parentesco, no existía una relación cercana entre ambos. Casco sostuvo que no habría un vínculo frecuente y que la víctima manifestó que nunca había concurrido a la casa del imputado.
Tarragona declaró durante la audiencia y señaló al acusado como la persona que ingresó a su domicilio. Cecchini aclaró, de todos modos, que su declaración como víctima no determina por sí misma la calificación legal del hecho, que depende de la evidencia reunida en la investigación.
Discusión por la preventiva
El principal punto de discusión durante la audiencia fue la necesidad de mantener a Pedroni privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Cecchini sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento probatorio y que ese fue el argumento planteado para solicitar la prisión preventiva. El juez Silva hizo lugar al pedido y dispuso la medida sin plazo determinado.
La defensa había ofrecido un domicilio alternativo, en otro barrio, donde el acusado podría residir con su hermana. Para Casco, esa alternativa permitía neutralizar los riesgos procesales sin necesidad de recurrir a la prisión preventiva.
“El juez consideró que no era suficiente. Para nuestro criterio, los riesgos procesales podían ser neutralizados por medidas alternativas”, sostuvo el defensor.
Pedroni cuenta además con antecedentes condenatorios. Casco señaló que no recordaba durante la entrevista cuál había sido el delito por el que recibió esas condenas.
La defensa adelantó que recurrirá la decisión ante la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con el análisis de los registros de las cámaras y del resto de la evidencia para precisar las circunstancias del ingreso, determinar si existió algún daño en el portón y establecer si hubo otras personas involucradas.