Tribunales de Santa Fe

Robó en la casa de un jugador de Unión: tiene antecedentes y es primo de la víctima

El acusado quedó en prisión preventiva por orden judicial. La Fiscalía sostiene que existe riesgo de entorpecimiento probatorio y la defensa anunció que apelará. El parentesco entre ambos fue mencionado durante la audiencia, aunque no está formalmente acreditado para el Ministerio Público de la Acusación.