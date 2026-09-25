La búsqueda de una bicicleta que había sido sustraída durante la madrugada del jueves terminó con una aprehensión y el secuestro de 21 envoltorios con material estupefaciente en un sector norte de la ciudad de Santa Fe.
Buscaban una bicicleta y terminaron secuestrando 21 envoltorios con droga
El procedimiento se realizó este jueves en el norte de la ciudad, luego de que una persona denunciara la sustracción de un rodado durante la madrugada. Un hombre fue aprehendido.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 8ª, que durante la mañana realizaban tareas de identificación en inmediaciones de Pasaje Sin Nombre al 5100. En ese contexto, una persona se acercó a los policías y manifestó que había sufrido el robo de una bicicleta.
Según el relato incorporado a las actuaciones, el denunciante indicó además que el rodado podría encontrarse en un domicilio de la zona. En ese mismo lugar, de acuerdo con la información aportada, presuntamente se comercializarían estupefacientes.
Cuatro demorados
A partir de esos datos, los agentes demoraron a cuatro personas que se encontraban en el lugar y realizaron un patrullaje por las inmediaciones en procura de localizar la bicicleta y determinar las circunstancias del hecho.
Durante el procedimiento, una persona habría advertido la presencia policial e intentado escapar a pie. El recorrido terminó en el patio delantero de un inmueble de la zona, donde los agentes lograron alcanzarla.
Al realizarle una requisa, los policías encontraron 21 envoltorios de tipo satinado, de distintos colores, que contenían material que fue secuestrado como presunto estupefaciente. También se incautó dinero en efectivo.
Microtráfico
A raíz de ese hallazgo, se dispuso la aprehensión de la persona involucrada y se dio intervención a los organismos correspondientes del área de Microtráfico, que dispusieron las actuaciones de rigor.
El procedimiento quedó a disposición de la autoridad competente, mientras se procura establecer tanto la procedencia de la bicicleta denunciada como las circunstancias vinculadas con el material secuestrado.