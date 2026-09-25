Un joven de 19 años fue aprehendido este jueves en Laguna Paiva luego de que, según informaron fuentes policiales, desobedeciera una orden de detención durante un control preventivo, embistiera a personal policial y escapara en una motocicleta. Fue perseguido hasta una vivienda, donde finalmente logró ser reducido.
Embistió a policías, escapó en moto y terminó detenido tras una persecución
El procedimiento se inició durante un control preventivo y terminó en Lisandro de la Torre y Jujuy. Además, hubo aprehensiones por un ingreso a una vivienda en Santa Fe y por un robo en Santo Tomé.
El episodio se produjo durante la tarde, cuando efectivos de la Comisaría 13ª de Laguna Paiva, con intervención del Comando Radioeléctrico local, realizaban un control preventivo de personas y vehículos.
Según consta en el parte oficial, los agentes intentaron detener la marcha de una motocicleta, pero su conductor habría desobedecido las indicaciones y, en esas circunstancias, embestido a personal policial antes de darse a la fuga.
Ante la situación, los uniformados iniciaron un seguimiento con apoyo de otra unidad. La persecución se extendió hasta las inmediaciones de Lisandro de la Torre y Jujuy, donde el motociclista habría intentado continuar la fuga hacia una vivienda.
Finalmente, el personal interviniente consiguió reducirlo y concretar su aprehensión. Durante el procedimiento también fue secuestrada la motocicleta en la que se desplazaba.
El joven quedó vinculado a una investigación por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad, a disposición de la dependencia y de la autoridad judicial competente.
Una intrusa en Santa Fe
En otro procedimiento realizado durante el mediodía del jueves, personal de la Comisaría 8ª intervino a partir de un aviso por una presunta agresión en inmediaciones de Pasaje Sin Nombre al 3900, en la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo con lo informado por la policía, una mujer de 27 años habría ingresado sin autorización a una vivienda. En el interior del domicilio, presuntamente habría amenazado y provocado lesiones leves a una mujer de 24 años y a su madre, de 53.
Ante la denuncia, personal del Comando Radioeléctrico Santa Fe intervino y procedió a la aprehensión de la mujer señalada. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente.
Bronce en Santo Tomé
En Santo Tomé, en tanto, un hombre de 32 años fue aprehendido luego de un procedimiento iniciado a partir de una denuncia por un supuesto robo y violación de domicilio.
El hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje fue comisionado por el sistema 911 hasta la zona de Solís y Rivadavia. Allí, la víctima manifestó que un hombre había ingresado al patio trasero de su vivienda y que, al ser descubierto, había saltado el tapial, desprendiendo algunos ladrillos.
Además, denunció la faltante de una lámpara de bronce con forma de “araña”.
Con las características aportadas, los agentes realizaron una recorrida por el sector y localizaron en inmediaciones de Córdoba y San Martín a un hombre que respondería a la descripción brindada.
Durante la requisa de una bolsa que llevaba consigo, los policías habrían encontrado varios trozos de bronce que serían parte de una luminaria. El hombre fue aprehendido y trasladado para los trámites correspondientes, quedando a disposición de la dependencia jurisdiccional.