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Tensión en la costa

Buscaba refugio en un comercio de Rincón y terminó detenido con un arma cargada

El sospechoso fue visto con una pistola cerca de la plaza central y escapó al advertir la presencia policial. Los agentes lo encontraron agazapado dentro del local.

Un hombre fue aprehendido este jueves por la tarde en la zona céntrica de Rincón. Foto: ArchivoUn hombre fue aprehendido este jueves por la tarde en la zona céntrica de Rincón. Foto: Archivo
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Un hombre fue aprehendido este jueves por la tarde en la zona céntrica de San José del Rincón, luego de ser señalado por transeúntes como la persona que llevaba un arma de fuego. Al advertir la presencia de los policías, escapó e ingresó a un comercio, donde finalmente fue localizado tras un operativo cerrojo.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa, dependiente de la Unidad Regional I, a partir de un aviso recibido alrededor de las 18.30. Según la información policial, los transeúntes alertaron sobre la presencia de un individuo presuntamente armado en inmediaciones de la plaza central de la ciudad.

secuestro de arma rincónSecuestro de pistola Bersa modelo 62 calibre .22 con un cartucho en la recámara. Foto: Prensa URI

En un comercio

A partir de esa advertencia, los agentes reforzaron el patrullaje en el sector hasta localizar a una persona cuyas características coincidían con las aportadas. Pero cuando el hombre advirtió la presencia del móvil policial, emprendió la huida.

La persecución se extendió hasta las inmediaciones de las calles Santa Rosa y Castañeda, donde el sospechoso ingresó rápidamente a un comercio en busca de refugio.

Frente a esa situación, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo para asegurar el lugar. Luego ingresaron al establecimiento y localizaron al hombre agazapado, en un intento por ocultarse dentro del local.

Plaza San José del Rincón ArchivoEl hecho fue advertido por transeúntes en la plaza principal. Foto: Archivo

Arma cargada

Los policías lograron reducirlo y, durante el procedimiento, secuestraron una pistola Bersa modelo 62 calibre .22. De acuerdo con la información suministrada sobre el operativo, el arma tenía un cartucho alojado en la recámara al momento de ser encontrada.

El hombre fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial junto con el arma secuestrada. Las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del involucrado.

El procedimiento concluyó sin personas lesionadas y permitió secuestrar un arma que, según consta en el reporte policial, se encontraba en condiciones inmediatas de utilización.

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