Un principio de incendio generado en oficinas de un edificio ubicado en calle San Martín al 2800, en plena peatonal de la ciudad de Santa Fe, provocó momentos de tensión y la evacuación preventiva de todo el personal que se encontraba en el lugar.
Fuego y susto en un edificio ubicado sobre la peatonal San Martín
Ocurrió cerca del mediodía, en la cuadra del 2800. Según pudo saberse, un equipo de refrigeración se incendió. Fue necesaria la intervención de bomberos zapadores.
El alerta se dio pasadas las 11.30 de este jueves, momento en que el Servicio de Emergencias 911 solicitó la intervención de los Bomberos Zapadores de la UR I (Zona Centro Norte).
Al llegar al sitio, los efectivos constataron que los empleados ya habían abandonado las instalaciones de forma ordenada y se encontraban sobre la vereda oeste de la arteria comercial.
Split
Según informaron fuentes policiales, el fuego se originó en la unidad interior (split) de un equipo de aire acondicionado ubicado en las oficinas del primer piso, donde funciona el Call Center de una firma nacional.
La rápida reacción del personal del área evitó que las llamas se propagaran: utilizando dos matafuegos triclase y uno de haloclean, lograron extinguir el foco ígneo antes de la llegada de la dotación.
Los bomberos ingresaron al recinto para verificar la zona, desconectar el suministro y realizar tareas de enfriamiento y control, confirmando que no quedaban restos incandescentes ni riesgos estructurales para el inmueble.
Sin víctimas
Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni afectadas por la inhalación de humo. La supervisora del área confirmó a las autoridades que la totalidad de los trabajadores resultó ilesa, por lo que no fue necesario el traslado de ambulancias ni asistencia médica en el lugar.
Respecto de los daños materiales, se reportó la destrucción casi total de la unidad interna del equipo marca Carrier, además de marcas de hollín en las placas del cielorraso y acumulación de humo en el ambiente.
Tras dar por finalizadas las tareas operativas, la dotación retornó a la sede del Cuartel Central pasadas las 12.10.