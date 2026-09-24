Santa Fe

Una mujer fue rescatada por Bomberos tras intentar arrojarse desde el techo de una vivienda

El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en Santiago de Chile al 1700. La mujer, de 40 años, se encontraba sobre el techo y logró ser contenida por los bomberos cuando intentó correr hacia uno de los extremos con aparente intención de arrojarse.