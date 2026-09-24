La intervención comenzó alrededor de las 9.18, luego de un requerimiento efectuado por personal del Servicio de Emergencias 911. Una dotación del Cuartel Santa Fe, dependiente de la Dirección General de Bomberos, fue enviada al lugar ante la información de que una mujer amenazaba con arrojarse desde el techo de una vivienda.
Una mujer fue rescatada por Bomberos tras intentar arrojarse desde el techo de una vivienda
El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en Santiago de Chile al 1700. La mujer, de 40 años, se encontraba sobre el techo y logró ser contenida por los bomberos cuando intentó correr hacia uno de los extremos con aparente intención de arrojarse.
Al arribar a Santiago de Chile al 1700, los efectivos observaron a la mujer sobre la cubierta de una casa de una sola planta. En ese momento se encontraba junto a su cuñado, quien intentaba mantenerla retenida y, al mismo tiempo, convencerla de que desistiera de su actitud y descendiera por sus propios medios.
Ante el riesgo existente, los bomberos adoptaron una posición preventiva y subieron al techo con una camilla tipo canasto y los elementos necesarios para intervenir de inmediato ante cualquier movimiento de la mujer.
Situación crítica
Con el paso de los minutos, y ante la negativa de la mujer a abandonar el lugar, la situación adquirió mayor tensión. Según el informe de Bomberos, en determinado momento logró liberarse de su cuñado e intentó correr hacia el extremo opuesto del techo, aparentemente con intención de arrojarse.
Los efectivos reaccionaron de inmediato y lograron retenerla antes de que alcanzara el borde. En la intervención colaboraron una subinspectora de la Policía y el cuñado de la mujer.
Comportamiento errático
El parte señala que la mujer evidenciaba un comportamiento errático, dificultades para mantener un diálogo coherente y resistencia a las maniobras de asistencia. Por ese motivo, y con el objetivo de evitar que resultara lesionada, los bomberos utilizaron técnicas de contención física y procedieron a colocarla dentro de una camilla tipo canasto.
Una vez asegurada mediante los correspondientes elementos de sujeción, la mujer fue descendida del techo y entregada al personal del Servicio de Emergencias 107, que dispuso su traslado a un hospital para recibir atención acorde con su estado.
Los Bomberos dejaron constancia de que la mujer no presentaba lesiones físicas como consecuencia del episodio.
En el lugar también trabajó personal del Comando Radioeléctrico de la URI. Finalizada la intervención, la dotación regresó al Cuartel Central Santa Fe a las 10.20, sin que se registraran otras novedades de relevancia.