En el límite con Recreo

Incendio de un automóvil que terminó cruzado sobre una calle del norte de Santa Fe

Un Ford Focus equipado con GNC se incendió durante la noche del miércoles en Facundo Quiroga al 4900. El vehículo estaba detenido y atravesado sobre la calzada y presentaba signos de haber sufrido un accidente. Bomberos trabajó durante casi una hora para controlar las llamas y asegurar el sistema de gas.