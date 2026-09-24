Un automóvil Ford Focus equipado con GNC se incendió durante la noche del miércoles en la zona norte de la ciudad de Santa Fe (en el límite con Recreo), en circunstancias que deberán ser establecidas. El vehículo se encontraba detenido y cruzado sobre la calzada de Facundo Quiroga al 4900 y presentaba signos compatibles con haber sufrido un accidente.
Incendio de un automóvil que terminó cruzado sobre una calle del norte de Santa Fe
Un Ford Focus equipado con GNC se incendió durante la noche del miércoles en Facundo Quiroga al 4900. El vehículo estaba detenido y atravesado sobre la calzada y presentaba signos de haber sufrido un accidente. Bomberos trabajó durante casi una hora para controlar las llamas y asegurar el sistema de gas.
El aviso a los Bomberos se produjo a las 22.09. Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel Zona Norte, dependiente de la Dirección General de Bomberos, que encontró al rodado afectado por un proceso combustivo.
Los efectivos desplegaron una línea de alta presión de la unidad y trabajaron hasta controlar y extinguir las llamas. En forma paralela, adoptaron medidas preventivas sobre el sistema de alimentación del automóvil: cerraron la válvula del equipo de GNC y desconectaron la batería.
Daños en el vehículo
El fuego provocó importantes daños en distintas partes del Ford Focus. Según el informe de Bomberos, las llamas afectaron principalmente el sector trasero derecho, donde resultaron dañados el paragolpes, la óptica, el capot, la tapa del tanque de combustible y el guardabarros.
También se registraron daños en el torpedo, en la zona donde se encontraba el equipo de audio, aunque el vehículo carecía de dicho dispositivo, además de afectaciones en una parte del sector interior delantero del techo.
Investigación en curso
Durante el procedimiento estuvo presente personal policial a bordo de un móvil del Comando Radioeléctrico. Una vez finalizadas las tareas de extinción y control, la dotación de Bomberos emprendió el regreso a las 23.05.
El origen del incendio y las circunstancias que llevaron a que el vehículo terminara detenido y cruzado sobre la calzada no fueron precisados en el parte oficial.