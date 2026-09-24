#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En el límite con Recreo

Incendio de un automóvil que terminó cruzado sobre una calle del norte de Santa Fe

Un Ford Focus equipado con GNC se incendió durante la noche del miércoles en Facundo Quiroga al 4900. El vehículo estaba detenido y atravesado sobre la calzada y presentaba signos de haber sufrido un accidente. Bomberos trabajó durante casi una hora para controlar las llamas y asegurar el sistema de gas.

Incendio de un Ford Focus en Facundo Quiroga 4900. Foto: GentilezaIncendio de un Ford Focus en Facundo Quiroga 4900. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un automóvil Ford Focus equipado con GNC se incendió durante la noche del miércoles en la zona norte de la ciudad de Santa Fe (en el límite con Recreo), en circunstancias que deberán ser establecidas. El vehículo se encontraba detenido y cruzado sobre la calzada de Facundo Quiroga al 4900 y presentaba signos compatibles con haber sufrido un accidente.

El aviso a los Bomberos se produjo a las 22.09. Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel Zona Norte, dependiente de la Dirección General de Bomberos, que encontró al rodado afectado por un proceso combustivo.

Mirá tambiénIncendio en una cochera y daños en una vivienda en barrio Candioti

Los efectivos desplegaron una línea de alta presión de la unidad y trabajaron hasta controlar y extinguir las llamas. En forma paralela, adoptaron medidas preventivas sobre el sistema de alimentación del automóvil: cerraron la válvula del equipo de GNC y desconectaron la batería.

Daños en el vehículo

El fuego provocó importantes daños en distintas partes del Ford Focus. Según el informe de Bomberos, las llamas afectaron principalmente el sector trasero derecho, donde resultaron dañados el paragolpes, la óptica, el capot, la tapa del tanque de combustible y el guardabarros.

incendio vehículo zona norteIncendio de un Ford Focus en Facundo Quiroga 4900. Foto: Gentileza

También se registraron daños en el torpedo, en la zona donde se encontraba el equipo de audio, aunque el vehículo carecía de dicho dispositivo, además de afectaciones en una parte del sector interior delantero del techo.

Investigación en curso

Durante el procedimiento estuvo presente personal policial a bordo de un móvil del Comando Radioeléctrico. Una vez finalizadas las tareas de extinción y control, la dotación de Bomberos emprendió el regreso a las 23.05.

Mirá tambiénIncendio en una concesionaria de autos usados en el norte de Santa Fe

El origen del incendio y las circunstancias que llevaron a que el vehículo terminara detenido y cruzado sobre la calzada no fueron precisados en el parte oficial.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Bomberos
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro