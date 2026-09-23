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Con drogas adentro de su cuerpo trató de ingresar a la cárcel de Las Flores

La joven llegó al lugar para visitar a un familiar que está recluido. Tenía marihuana y cocaína. Fue aprehendida por los guardias, que detectaron el ardid.

El envoltorio hallado por los guardias adentro del cuerpo de la joven. Foto: El LitoralEl envoltorio hallado por los guardias adentro del cuerpo de la joven. Foto: El Litoral
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Una mujer de 24 años fue aprehendida en la tarde de este miércoles, tras ser descubierta intentando introducir sustancias ilícitas al interior de la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Las Flores, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El hallazgo se produjo durante los controles de rutina desplegados en el ingreso de visitantes al complejo carcelario.

Según informaron fuentes policiales, el personal penitenciario detectó la anomalía durante la requisa de la visitante, quien llevaba los elementos prohibidos ocultos en sus partes íntimas.

Ante la situación, las autoridades del establecimiento solicitaron la intervención inmediata de los efectivos de la Subcomisaría 17ª.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron a la incautación de dos envoltorios: uno que contenía material vegetal compacto y otro con una sustancia en polvo color blanco, con características similares a la marihuana y al clorhidrato de cocaína, respectivamente.

La joven fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia. Foto: El LitoralLa joven fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia. Foto: El Litoral

Acusada

La sospechosa fue aprehendida en el lugar y trasladada a la sede jurisdiccional, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la orientación de campo de las sustancias y avanzar con la investigación.

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