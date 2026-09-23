El juez penal José Luis García Troiano ordenó la prisión preventiva de la agente policial Camila Belén Quirós y de su pareja, Laureano Yasser Lucero, detenidos la semana pasada en un allanamiento en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.
La policía que protegió a su novio buscado por homicidio aceptó quedar tras las rejas
La defensa de la uniformada consintió la cautelar. Durante la audiencia, la fiscalía sumó una nueva imputación al hombre, atribuyéndole el delito de provisión ilegal de armas de fuego. También quedó preso.
La resolución fue dictada este miércoles al término de la audiencia de medidas cautelares que había sido solicitada por la fiscal Laura Urquiza, quien buscaba a Lucero por un ataque armado cometido en mayo que derivó en homicidio.
El fallo judicial se produjo dos días después de que la funcionaria del MPA atribuyera al hombre la coautoría del “homicidio calificado por el uso de arma” de Federico Pablo Acosta, mientras que a Quirós la imputó por “falso testimonio”.
Antes de solicitar la cautelar, Urquiza amplió la atribución delictiva contra Lucero e incorporó un nuevo hecho ilícito vinculado al no hallazgo de armamento legítimo en su vivienda y a la circulación ilegítima de armas de fuego en el mercado clandestino de la capital provincial.
Nuevo hecho
Durante la audiencia de este miércoles, la fiscal Urquiza imputó formalmente a Lucero como autor de "provisión ilegal de armas de fuego". Señaló que, valiéndose de su condición de legítimo usuario ante el RENAR, adquirió cuatro armas en 2025 -tres pistolas calibres 380, .22 y .40, y una escopeta 12 UAB- con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal.
Ninguna de las armas fue hallada en los allanamientos efectuados en su domicilio legal.
Ante la solicitud de prisión preventiva, el abogado de la mujer policía, Ramiro Carrasco, consintió la medida cautelar, mientras que la defensa técnica de Lucero, ejercida por Germán Corazza, la discutió.
Pese al ofrecimiento de medidas alternativas, el juez García Troiano coincidió con la fiscalía respecto de los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. En consecuencia, el magistrado resolvió que ambos imputados permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.
Un crimen y la cobertura a un prófugo
La causa principal investiga el homicidio de Federico Pablo Acosta, atacado el 31 de mayo de 2026 en Juan Díaz de Solís y Uruguay. Acosta circulaba en moto cuando fue interceptado por dos sujetos.
La fiscalía determinó que Lucero viajaba como acompañante y le efectuó al menos seis disparos en el cráneo y el antebrazo con un arma de fuego. Tras el ataque, el conductor de la moto, Marcelo Raúl Molinas -ya imputado y en prisión preventiva-, le sustrajo un arma a la víctima antes de huir.
Acosta estuvo internado en el Hospital José María Cullen hasta el 14 de junio, fecha en que falleció por sepsis y falla multiorgánica. Lucero se mantuvo prófugo hasta ser atrapado junto a la policía.
Por su parte, la agente Camila Quirós fue imputada por aseverar falsamente ante las autoridades que no mantenía una relación con Lucero, que desconocía su paradero y que no tenía contacto con su familia. Sin embargo, peritajes telefónicos e informes de la DAJUDECO confirmaron que convivían en una vivienda allanada de Pasaje Público al 4700.
En dicho operativo se secuestró una pistola 9 milímetros marca Bersa TPR, 34 cartuchos, un chaleco balístico, $ 420.000 en efectivo y la credencial oficial de Quirós. Tras la resolución del juez García Troiano de este miércoles, la pareja continuará tras las rejas.