La búsqueda del segundo sospechoso del crimen de Federico Pablo Acosta, el hombre acribillado el 31 de mayo pasado en la ciudad de Santa Fe, llevó a la detención de una mujer policía que fue hallada junto al prófugo en una casa de barrio San Lorenzo.
Ella es policía, él estaba prófugo por homicidio: los encontraron juntos y terminaron presos
La mujer fue imputada por encubrimiento, mientras que su novio es señalado como el coautor del asesinato de Federico Acosta, acribillado en mayo en la capital provincial.
Este lunes, en la audiencia realizada ante el juez penal Lisandro Aguirre, la fiscal Laura Urquiza atribuyó formalmente a Laureano Yasser L. (22) la coautoría del “homicidio calificado”, mientras que a su novia, la agente de la policía provincial Camila Belén Q. (27), la imputó por “falso testimonio”.
Los abogados Ramiro Carrasco y Germán Corazza asumieron las defensas de la mujer y el hombre, respectivamente.
Quien era la pareja de Acosta al momento de su muerte, madre de su hija menor de edad, se constituyó como querellante en la causa judicial. Cuenta con la representación de los abogados Raúl Sartori y Juan Micelli.
Emboscada fatal
El asesinato de Acosta ocurrió el 31 de mayo alrededor de las 13.20, en la intersección de las calles Juan Díaz de Solís y Uruguay de la capital provincial. La víctima transitaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por un rodado similar de color rojo guiado por Marcelo Raúl Molinas (27), quien ya fue imputado y está en prisión preventiva.
Según la fiscalía, Laureano L. era quien viajaba en la parte trasera del motovehículo, extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos directos contra la víctima, provocándole severas heridas en el cráneo y en el antebrazo derecho.
Tras caer Acosta gravemente herido al suelo, Molinas bajó del rodado, se apoderó de un arma de fuego que el malherido llevaba consigo y posteriormente ambos delincuentes se dieron a la fuga a pie.
Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado en la unidad de terapia intensiva durante dos semanas. El 14 de junio de 2026 se produjo su fallecimiento a raíz de una sepsis y posterior falla multiorgánica.
Convivía con un prófugo
Tras el crimen, los investigadores identificaron a Laureano L. como uno de los atacantes. Al enterarse de que estaría vinculado con la oficial Camila Q., la citaron a la Unidad Fiscal de Homicidios para tomarle declaración. Allí, el 29 de junio, la mujer aseguró ante las autoridades que no mantenía un vínculo de pareja con el sospechoso, no conocía su paradero ni tenía contacto con su familia.
El jueves pasado, durante un allanamiento en barrio San Lorenzo, la policía fue encontrada junto a quien había negado como pareja. El operativo fue ejecutado por la División Homicidios en una vivienda de Pasaje Público al 4700, donde convivían.
En el lugar secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa TPR, dos cargadores, 34 cartuchos del mismo calibre, un chaleco balístico, $ 420.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, un sello y una credencial oficial perteneciente a la agente.
A esto se sumaron Informes provistos por la DAJUDECO e intervenciones telefónicas que confirmaron la existencia del vínculo afectivo. Ambos fueron detenidos e imputados. La fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva.