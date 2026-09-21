Un adolescente de 16 años fue declarado responsable de dos delitos cometidos en julio pasado en el barrio San Pantaleón, en el oeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de un juicio abreviado celebrado ante el juez penal Pablo Busaniche.
Declaran la responsabilidad de un joven de 16 años que golpeó y amenazó a otro en Santa Fe
Fue juzgado por dos delitos cometidos en julio en el oeste de la ciudad capital. Un abreviado permitió establecer su responsabilidad, aunque el monto de la pena quedó pendiente. Recuperó la libertad bajo reglas de conducta.
La resolución se dictó el miércoles 16 de septiembre y, de acuerdo con las particularidades del régimen de responsabilidad penal adolescente, estableció la autoría de los hechos pero dejó para una etapa posterior la discusión sobre la necesidad y el eventual monto de la pena.
El joven, identificado como Santiago P., fue asistido por el defensor Guillermo Corestein, mientras que la acusación estuvo a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) del MPA. También fue parte de la audiencia el representante de la Dirección Provincial Penal Juvenil.
Un arma y una amenaza
El hecho ocurrió el 18 de julio, alrededor de las 23.30, en inmediaciones de Santiago Derqui, en la intersección con calle Estrada, detrás del Cementerio Israelita. Según la acusación, el adolescente abordó a otro joven, lo tomó del cuello y lo golpeó en la cabeza con un elemento duro. Luego le apoyó en el abdomen un revólver calibre 32 y lo amenazó de muerte.
“Te voy a matar guacho, la concha de tu madre”, le dijo, de acuerdo con la descripción incorporada al acuerdo.
Unos 20 minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en el mismo sector y aprehendieron al adolescente. En su poder secuestraron un revólver calibre 32 largo que, según la pericia realizada, era apto para efectuar disparos. El tambor contenía dos proyectiles intactos y una vaina servida.
La fiscalía atribuyó al joven los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma y portación indebida de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor.
Entre las evidencias mencionadas durante la audiencia se encuentran el acta de aprehensión, la constatación de las lesiones de la víctima realizada en el Hospital Iturraspe y el informe armero sobre el revólver secuestrado.
Responsabilidad, pero no pena
El acuerdo alcanzado entre las partes tuvo una particularidad propia del sistema penal adolescente. La fiscalía solicitó que se declarara al joven autor de los delitos y que se difiriera el tratamiento de la necesidad y el eventual monto de la pena.
La razón está vinculada con su edad y con los requisitos establecidos por el régimen de responsabilidad penal juvenil. Al momento de los hechos tenía 16 años, por eso, el juez declaró su responsabilidad, pero no fijó una sanción. La fiscalía dejó planteado que, de corresponder en una instancia posterior, la pena no debería superar los tres años y deberá ser de cumplimiento condicional.
También se dejó expresamente establecido que el adolescente fue juzgado conforme a la legislación vigente al momento de los hechos. La madre de la víctima, por su parte, prestó conformidad con el acuerdo.
Libertad con reglas de conducta
Tras la declaración de responsabilidad, el juez dispuso su libertad bajo una serie de pautas y medidas de protección y seguimiento.
Entre ellas se estableció que deberá constituir domicilio y que su madre, Romina, quedará designada como guardadora. Además, se dispuso una prohibición de contacto con la víctima y otra prohibición específica para tener o portar armas de cualquier tipo.
La resolución también tomó en cuenta un informe elaborado por la licenciada Silvia Altamirano, del Equipo Interdisciplinario de la Corte Suprema de Justicia, y dispuso la intervención del equipo local de Niñez.