Justicia penal adolescente

Declaran la responsabilidad de un joven de 16 años que golpeó y amenazó a otro en Santa Fe

Fue juzgado por dos delitos cometidos en julio en el oeste de la ciudad capital. Un abreviado permitió establecer su responsabilidad, aunque el monto de la pena quedó pendiente. Recuperó la libertad bajo reglas de conducta.