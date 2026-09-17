Santa Fe

Cayó otro hombre por el crimen de Federico Pablo Acosta en barrio San Lorenzo

Fue arrestado por la PDI en un allanamiento que terminó con el secuestro de una pistola, un chaleco balístico y documentación. Estos elementos pertenecerían a la pareja del sospechoso, una mujer policía que también fue aprehendida durante el operativo por falso testimonio.