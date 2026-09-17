La Policía de Investigaciones (PDI) dio un paso que sería crucial para el esclarecimiento del homicidio de Federico Pablo Acosta, ocurrido a mediados de año en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe. Tras un allanamiento desplegado este jueves, los efectivos detuvieron a un joven de 22 años señalado como uno de los atacantes. Además, fue aprehendida una mujer acusada de falso testimonio.
Cayó otro hombre por el crimen de Federico Pablo Acosta en barrio San Lorenzo
Fue arrestado por la PDI en un allanamiento que terminó con el secuestro de una pistola, un chaleco balístico y documentación. Estos elementos pertenecerían a la pareja del sospechoso, una mujer policía que también fue aprehendida durante el operativo por falso testimonio.
El procedimiento se llevó a cabo por orden de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en una vivienda situada en Pasaje Público al 4700 de la capital provincial.
En el lugar, la División Homicidios de PDI arrestó a L. Y. L. (22) y a C. B. Q. (27).
Durante la irrupción, el personal secuestró elementos de alta peligrosidad y de procedencia sospechosa: una pistola calibre 9 mm marca Bersa TPR, dos cargadores, 34 cartuchos del mismo calibre, un chaleco balístico, dos teléfonos celulares, $ 420.000 en efectivo, un sello y una credencial policial.
Emboscada
El hecho investigado ocurrió el pasado 31 de mayo en la intersección de Juan Díaz de Solís y Uruguay, en barrio San Lorenzo.
La víctima circulaba en motocicleta cuando fue emboscada por dos sujetos que se le aproximaron en un vehículo similar.
Uno de ellos -aparentemente L. Y. L.- le disparó a quemarropa, provocándole heridas de extrema gravedad.
Siempre según la hipótesis de la fiscalía, su cómplice, el conductor de la moto que ya se encuentra en prisión preventiva- descendió del rodado y le quitó un arma de fuego al hombre acribillado. Luego, escaparon a toda velocidad.
Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde los médicos constataron que tenía múltiples heridas de arma de fuego, una de ellas en la cabeza.
La víctima permaneció internada en estado crítico por aproximadamente dos semanas, cuando finalmente dejó de existir.
La causa
La investigación impulsada por la fiscal María Laura Urquiza ya había registrado un paso importante el pasado 22 de julio, con la detención del primer sospechoso, M. R. M. (27), el presunto conductor de la moto.
Con el despliegue realizado este jueves, la fiscalía ordenó formalizar la detención de L. Y. L. bajo la carátula de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y amenazas calificadas.
Por otra parte, también fue aprehendida una joven policía de 27 años que se encontraba con el sospechoso cuando se produjo el allanamiento. A ella le secuestraron el arma reglamentaria, un chaleco “antibalas” y su credencial de la fuerza.
Según trascendió, tiempo atrás, cuando los investigadores la consultaron, la mujer habría negado el vínculo con el sospechoso, que era buscado prácticamente desde el día del hecho.