Audiencia imputativa

Puntano detenido en Esperanza recuperó la libertad pero deberá "volver al pago"

El hombre está acusado de sustraer un celular de una vivienda y amenazar de muerte a la víctima cuando intentó recuperar el teléfono. Fijará domicilio en Villa Mercedes y deberá presentarse periódicamente ante la Policía.