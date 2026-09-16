Juicio oral en Santa Fe

El viernes se conocerá el veredicto por un crimen a traición en barrio Centenario

Esta semana comenzó con la reconstrucción del hecho, en la manzana 2 del Fonavi San Jerónimo; y el miércoles fueron los alegatos finales. La defensa cuestionó los testimonios de cargo y la fiscalía sostuvo que la prueba reunida permite atribuirle el homicidio al acusado. El juez Leandro Lazzarini convocó a las partes para el 18 de septiembre.