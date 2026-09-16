El juicio oral por el crimen de Lucas Tavecchio ingresó este miércoles en su etapa decisiva, luego de que las partes formularan sus alegatos de clausura.
El viernes se conocerá el veredicto por un crimen a traición en barrio Centenario
Esta semana comenzó con la reconstrucción del hecho, en la manzana 2 del Fonavi San Jerónimo; y el miércoles fueron los alegatos finales. La defensa cuestionó los testimonios de cargo y la fiscalía sostuvo que la prueba reunida permite atribuirle el homicidio al acusado. El juez Leandro Lazzarini convocó a las partes para el 18 de septiembre.
El juez Leandro Lazzarini convocó a las partes para el próximo viernes 18 de septiembre, a las 8.30, cuando dará a conocer su veredicto sobre la responsabilidad penal del joven acusado por el homicidio ocurrido en diciembre de 2024 en el Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario de Santa Fe.
El debate comenzó el lunes 7 de septiembre y constituye el segundo juicio oral del nuevo sistema penal juvenil de la Primera Circunscripción.
El acusado tenía 16 años al momento del hecho y actualmente tiene 18. Por tratarse de un homicidio cometido cuando era menor de edad, el proceso contempla primero la determinación de responsabilidad penal y, en una instancia posterior, la discusión acerca de la eventual imposición de una pena.
Reconstrucción del crimen
Uno de los momentos centrales de la última semana fue la reconstrucción realizada el lunes 14 de septiembre, a pedido de la defensa. La diligencia se llevó adelante en inmediaciones de las manzanas 2 y 4 del complejo habitacional Fonavi San Jerónimo, donde ocurrió el homicidio.
Para los abogados Raúl Sartori y Juan Francisco Micelli, la reconstrucción permitió poner en cuestión la versión de uno de los principales testigos de la acusación. En particular, remarcaron a CyD Litoral la distancia desde la cual habría observado el episodio y las condiciones de iluminación del lugar durante la madrugada.
La defensa también vinculó esa diligencia con una de sus principales objeciones: que los testimonios sobre los que se construyó la acusación presentan contradicciones entre sí y con otros elementos incorporados al juicio.
La fiscalía, en cambio, realizó una lectura diferente de la reconstrucción. Según explicó posteriormente la fiscal Ana Laura Gioria, desde el bloque acusador consideraron que la diligencia permitió corroborar los dichos del testigo presencial.
“La reconstrucción del hecho vino a afirmar que los dichos del testigo presencial fueron perfectamente válidos”, sostuvo, y señaló que pudieron observar en el escenario real lo que había relatado durante el proceso.
Dos lecturas sobre los testigos
Los alegatos de este miércoles volvieron a poner en primer plano una controversia que atravesó todo el debate: el valor de los testimonios que vinculan al acusado con el homicidio.
La defensa sostuvo que la acusación se apoyó fundamentalmente en las declaraciones del hermano de la víctima, un hombre conocido como “El Chino” y una tía de Tavecchio. Sartori y Micelli afirmaron que los tres mintieron y señalaron contradicciones entre sus diferentes declaraciones.
Uno de los puntos destacados por los defensores fue la descripción de la mecánica del ataque. Según plantearon, uno de los testigos había dicho que observó a la víctima recibir un disparo de frente, mientras que la autopsia determinó que los dos proyectiles que ingresaron al cuerpo lo hicieron por la espalda y la zona lumbar.
También cuestionaron que la fiscalía desistiera durante el proceso del testimonio de la tía de la víctima, a quien la defensa considera una testigo presencial. Para los abogados, esa decisión constituye un elemento que debilita la hipótesis acusatoria.
La fiscalía -a cargo de los Dres Gioria y Francisco Cecchini- y la querella -representada por el abogado Luis Massot- sostuvieron, por el contrario, que el conjunto de la prueba despeja las dudas sobre la autoría.
En sus alegatos, según explicó Gioria, analizaron tanto la prueba directa como otros elementos que, a criterio de la acusación, permiten corroborar los dichos de los principales testigos.
“Insistimos en nuestra solicitud para que se lo declare penalmente responsable al adolescente”, señaló la fiscal de la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) del MPA.
Homicidio en el Fonavi
El crimen ocurrió durante la madrugada del 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 3.30, en inmediaciones de la Manzana 2 del Fonavi San Jerónimo, en la intersección de 10 de Junio e Islas Malvinas.
De acuerdo con la acusación, G.D.B.M. habría interceptado a Lucas Tavecchio y efectuado al menos tres disparos con un arma calibre .22 largo. Dos proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima, que tenía 31 años.
Los estudios médicos y la autopsia establecieron que los disparos ingresaron por la espalda y la zona lumbar y provocaron lesiones en órganos vitales, entre ellos los pulmones y el corazón. Tavecchio murió pocos minutos después, cuando era trasladado al Hospital Cullen.
La investigación incorporó actas de procedimientos policiales, informes del sistema 911, peritajes balísticos y planimétricos y registros de las distintas audiencias realizadas durante la causa.
El acusado permanece privado de su libertad desde diciembre de 2024. Según había explicado su defensa antes del inicio del juicio, su madre lo presentó ante la Justicia poco después del hecho y desde entonces quedó a disposición del sistema judicial.
Juicio de responsabilidad
El debate se desarrolló bajo las reglas del sistema penal juvenil vigente para el momento del homicidio. La fiscalía explicó que, por tratarse de un adolescente al momento del hecho, el proceso contempla una primera etapa destinada a determinar si existe responsabilidad penal.
En caso de una declaración de responsabilidad, habrá una segunda instancia, denominada cesura, en la que se discutirá si corresponde aplicar una pena, cuál sería su alcance y bajo qué modalidad.
Ese será el paso siguiente si el veredicto del viernes determina la responsabilidad penal del acusado. Por ahora, la convocatoria realizada por Lazzarini para las 8.30 del 18 de septiembre en los tribunales de Santa Fe, tiene como objetivo resolver exclusivamente esta primera cuestión.
El caso, además, constituye el segundo juicio oral de la Primera Circunscripción Judicial bajo el nuevo sistema penal juvenil en el que se debate la responsabilidad de una persona que era menor de edad al momento de los hechos.