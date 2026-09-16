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Un hombre fue condenado a seis años y siete meses de prisión por delitos contra su expareja

Un hombre de 44 años fue condenado en Reconquista por abuso sexual con acceso carnal, desobediencia a un mandato judicial, violación de domicilio y daño, en perjuicio de quien era su expareja. Los hechos ocurrieron en Las Garzas.

Las Garzas: condenaron a un hombre por abuso sexual, desobediencia y violación de domicilioLas Garzas: condenaron a un hombre por abuso sexual, desobediencia y violación de domicilio
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Un hombre de 44 años, cuyas iniciales son JAN, fue condenado a seis años y siete meses de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer que es su expareja en el norte provincial. La pena además se le impuso por otros hechos delictivos cometidos en perjuicio de la misma víctima, en un contexto de violencia de género.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Norma Senn, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Reconquista.

El fiscal Valentín Hereñú investigó los ilícitos y representó al MPA ante la magistrada. En tal sentido, destacó que “antes de tratar con la Defensa los términos del abreviado, el condenado ya había sido acusado”, y explicó que “la víctima fue informada sobre el acuerdo alcanzado y manifestó su conformidad tanto con la alternativa al juicio oral como con la pena impuesta”.

Los hechos

Hereñú indicó que “en agosto de 2024, el condenado convivía con la víctima en la localidad de Las Garzas (departamento General Obligado) y, durante una discusión, la zamarreó y rompió una de las prendas con las que ella estaba vestida”.

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En tanto, expuso que “el martes 30 de septiembre del año pasado, cuando la relación de pareja ya había finalizado, el hombre de 44 años llevó adelante otras conductas delictivas en el mismo domicilio, donde por entonces sólo residía la mujer”. Según relató, “entró al inmueble a través de una ventana, interceptó a la víctima y la abusó sexualmente”.

Además, el funcionario del MPA señaló que “con su accionar, el agresor incumplió una orden judicial que había sido dictada por un tribunal de Familia y le impedía acercarse a su expareja”.

Abreviado

El condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal, desobediencia a un mandato judicial, violación de domicilio y daño.

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Junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva realizada por el MPA, la pena a seis años y siete meses de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Identidad

El nombre completo del condenado no se brinda para evitar la revictimización de su expareja, dado que los hechos fueron cometidos en una localidad pequeña.

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