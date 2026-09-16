Las Garzas

Un hombre fue condenado a seis años y siete meses de prisión por delitos contra su expareja

Un hombre de 44 años fue condenado en Reconquista por abuso sexual con acceso carnal, desobediencia a un mandato judicial, violación de domicilio y daño, en perjuicio de quien era su expareja. Los hechos ocurrieron en Las Garzas.