Con la finalización de los trabajos de excavación y la construcción de las estructuras complementarias, quedó concluida la canalización de la Traza N.º 3, uno de los principales corredores de drenaje del departamento San Cristóbal.
San Cristóbal: completaron 57 kilómetros de canalización para mejorar el escurrimiento de 354.000 hectáreas
La intervención comprendió la excavación de 57 kilómetros de canal y la construcción de 60 alcantarillas entre Capivara, Monigotes y Suardi. El objetivo es acelerar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir los tiempos de anegamiento en unas 354.000 hectáreas productivas.
La obra se extiende desde el área rural de Suardi hasta Capivara y contempla un total de 57 kilómetros de canalización y 60 alcantarillas distribuidas a lo largo de la traza.
Del total de alcantarillas, 11 se construyeron sobre caminos rurales, 45 corresponden a cruces privados dentro de establecimientos agropecuarios, tres se ubican en las rutas provinciales 76-S, 71-S y 271, y una estructura fue ejecutada sobre la Ruta Nacional 34.
La intervención busca mejorar el escurrimiento superficial de los excedentes hídricos y disminuir los tiempos de permanencia del agua en sectores bajos.
Impacto sobre una amplia zona productiva
La canalización beneficia de manera directa a unas 354.000 hectáreas de los distritos de Capivara, Monigotes y Suardi, una zona caracterizada por una importante actividad agropecuaria.
La mejora de los drenajes permite favorecer el escurrimiento luego de períodos de lluvias abundantes y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de transitabilidad mediante las nuevas alcantarillas y cruces construidos a lo largo del corredor.
Para ejecutar la canalización se excavaron aproximadamente 10,5 metros cúbicos de suelo por cada metro lineal. Además, se utilizaron unos 2.300 metros cúbicos de hormigón y 160 toneladas de acero para la construcción de las alcantarillas.
Los trabajos incluyeron también la ejecución de 100 kilómetros de nuevos alambrados y 45 kilómetros de desbosque.
Continúan las tareas en otros canales
La intervención sobre la Traza N.º 3 forma parte de un programa más amplio de recuperación de la capacidad de escurrimiento de los canales troncales de la provincia.
El esquema contempla trabajos sobre 933 kilómetros de canales, de los cuales 352 kilómetros corresponden a la región centro, integrada por los departamentos San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo y San Martín.
En el departamento San Cristóbal están previstas intervenciones sobre los canales Las Avispas, Principal N.º 2, Principal N.º 4 y Secundario N.º 3.
El objetivo de estas obras es recuperar la capacidad hidráulica de los sistemas existentes y mejorar el drenaje de una superficie que supera 1,2 millones de hectáreas distribuidas en 51 distritos.