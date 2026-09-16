En el norte santafesino

San Cristóbal: completaron 57 kilómetros de canalización para mejorar el escurrimiento de 354.000 hectáreas

La intervención comprendió la excavación de 57 kilómetros de canal y la construcción de 60 alcantarillas entre Capivara, Monigotes y Suardi. El objetivo es acelerar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir los tiempos de anegamiento en unas 354.000 hectáreas productivas.