Finalizaron los 32 pilotes

Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: completaron el pilotaje del puente sobre el arroyo El Rey

La obra alcanzó un 20 % de avance general. En el puente de 210 metros finalizaron los 32 pilotes y comenzó la construcción de las columnas de hormigón. También avanzan los trabajos de pavimentación, desagües y terraplenes en distintos sectores del corredor.