Uno de los principales avances de la obra es la finalización del pilotaje del puente sobre el arroyo El Rey. En total se ejecutaron 32 pilotes de un metro de diámetro, distribuidos en ocho pilas de cuatro unidades cada una.
Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: completaron el pilotaje del puente sobre el arroyo El Rey
La obra alcanzó un 20 % de avance general. En el puente de 210 metros finalizaron los 32 pilotes y comenzó la construcción de las columnas de hormigón. También avanzan los trabajos de pavimentación, desagües y terraplenes en distintos sectores del corredor.
Con esta etapa concluida, comenzaron los trabajos para levantar las columnas de hormigón que sostendrán la estructura. Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, ya se construyeron 20 de las 32 columnas previstas.
Las columnas constituyen la transición entre la infraestructura y la superestructura del puente. Una vez completadas, se avanzará con la construcción de los cabezales y la colocación de las vigas.
El puente tendrá una extensión de 210 metros y constituye uno de los componentes estructurales más importantes del proyecto.
También avanzan los trabajos en el área urbana
En el sector urbano, uno de los frentes con mayor nivel de ejecución se encuentra sobre calle 25, donde la subrasante y el suelo cal ya están completados. El hormigón H-8 presenta un avance del 95 %, el pavimento F-45 llega al 90 % y las obras de desagües pluviales alcanzan el 70 %.
En calle 14, en tanto, la subrasante y el suelo cal también están terminados. El hormigón H-8 registra un 85 % de avance y las cámaras de desagües pluviales, un 80 %.
De acuerdo con el estado actual de los trabajos, estos dos sectores se encuentran entre los tramos que podrían completar primero las tareas de infraestructura y pavimentación.
Tres frentes de trabajo para el terraplén
La construcción del corredor vial también avanza mediante tres frentes simultáneos para la ejecución del terraplén: uno ubicado del lado de Reconquista y dos del lado de Avellaneda. Los trabajos progresan desde ambos extremos hacia el centro del corredor.
El proyecto contempla la construcción de 2.600 metros de calzada de hormigón, dos rotondas y el puente sobre el arroyo El Rey.
La inversión prevista para la obra supera los $18.000 millones y los trabajos están a cargo de Rovial S.A.