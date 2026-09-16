En el sur provincial

San Lorenzo celebró sus raíces italianas con una tarde de música y sabores

Una gran cantidad de vecinos participó este domingo de “San Lorenzo celebra Italia”, una feria artística y gastronómica que reunió música, danzas, comidas típicas y propuestas de emprendedores en la plaza San Martín. La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.