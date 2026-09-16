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San Lorenzo celebró sus raíces italianas con una tarde de música y sabores

Una gran cantidad de vecinos participó este domingo de “San Lorenzo celebra Italia”, una feria artística y gastronómica que reunió música, danzas, comidas típicas y propuestas de emprendedores en la plaza San Martín. La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.
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La plaza San Martín fue escenario este domingo de una nueva edición de “San Lorenzo celebra Italia”, una propuesta que convocó a familias y jóvenes para disfrutar de una tarde al aire libre con música, danzas, gastronomía y distintas expresiones de la cultura italiana.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, con una programación que combinó espectáculos artísticos, productos de emprendedores y un patio de comidas con sabores tradicionales de distintas regiones de Italia.

La jornada contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, y de la presidenta de la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, Miriam Docola.

Música y danzas de distintas regiones

La propuesta artística reunió a diferentes agrupaciones y solistas que ofrecieron un recorrido por expresiones musicales y folklóricas vinculadas con la cultura italiana.

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La programación incluyó las actuaciones del Coro del Centro Ligure, el grupo I Siculi de la Casa Familia Siciliana, la Escuela de Canto de Pablo Parente, Paola Sinopoli, la Orquesta Folclórica Municipal, la Compagnia Folklorica Terre Dore y el Grupo Folclórico Cuore Sannita de la Asociación Familia Molisana de Rosario.

Las presentaciones de música y danza acompañaron durante toda la tarde las distintas actividades que se desarrollaron en el espacio público.

Sabores italianos y producción local

La gastronomía ocupó otro de los lugares centrales de la celebración, con propuestas que permitieron acercar al público diferentes sabores y preparaciones tradicionales.

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Entre las opciones se ofrecieron pizzellas, lemoncello, pastafrolas tradicionales de Liguria, cannoli, focaccias y pizzas a la piedra, además de pastelería artesanal, helados y distintas alternativas dulces y saladas. También hubo propuestas aptas para personas que requieren alimentos sin TACC.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.

A la oferta gastronómica se sumó la participación de emprendedores y un espacio institucional de la Sociedad Italiana, destinado a difundir sus actividades y promover la incorporación de nuevos asociados.

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De esta manera, la jornada permitió compartir con toda la comunidad parte del patrimonio cultural de la colectividad italiana, cuyas raíces forman parte de la historia y la identidad de San Lorenzo.

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