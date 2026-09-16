La plaza San Martín fue escenario este domingo de una nueva edición de “San Lorenzo celebra Italia”, una propuesta que convocó a familias y jóvenes para disfrutar de una tarde al aire libre con música, danzas, gastronomía y distintas expresiones de la cultura italiana.
San Lorenzo celebró sus raíces italianas con una tarde de música y sabores
Una gran cantidad de vecinos participó este domingo de “San Lorenzo celebra Italia”, una feria artística y gastronómica que reunió música, danzas, comidas típicas y propuestas de emprendedores en la plaza San Martín. La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza.
El encuentro fue organizado por la Municipalidad de San Lorenzo y la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, con una programación que combinó espectáculos artísticos, productos de emprendedores y un patio de comidas con sabores tradicionales de distintas regiones de Italia.
La jornada contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, y de la presidenta de la Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, Miriam Docola.
Música y danzas de distintas regiones
La propuesta artística reunió a diferentes agrupaciones y solistas que ofrecieron un recorrido por expresiones musicales y folklóricas vinculadas con la cultura italiana.
La programación incluyó las actuaciones del Coro del Centro Ligure, el grupo I Siculi de la Casa Familia Siciliana, la Escuela de Canto de Pablo Parente, Paola Sinopoli, la Orquesta Folclórica Municipal, la Compagnia Folklorica Terre Dore y el Grupo Folclórico Cuore Sannita de la Asociación Familia Molisana de Rosario.
Las presentaciones de música y danza acompañaron durante toda la tarde las distintas actividades que se desarrollaron en el espacio público.
Sabores italianos y producción local
La gastronomía ocupó otro de los lugares centrales de la celebración, con propuestas que permitieron acercar al público diferentes sabores y preparaciones tradicionales.
Entre las opciones se ofrecieron pizzellas, lemoncello, pastafrolas tradicionales de Liguria, cannoli, focaccias y pizzas a la piedra, además de pastelería artesanal, helados y distintas alternativas dulces y saladas. También hubo propuestas aptas para personas que requieren alimentos sin TACC.
A la oferta gastronómica se sumó la participación de emprendedores y un espacio institucional de la Sociedad Italiana, destinado a difundir sus actividades y promover la incorporación de nuevos asociados.
De esta manera, la jornada permitió compartir con toda la comunidad parte del patrimonio cultural de la colectividad italiana, cuyas raíces forman parte de la historia y la identidad de San Lorenzo.