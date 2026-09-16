El presidente comunal de Ramona, José Barbero, participó en la delegación Rafaela del Gobierno provincial de la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial Apícola, una herramienta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo para fortalecer esta actividad y promover su desarrollo sostenible.
Plan Apícola: Ramona se suma a una estrategia para proteger apiarios y potenciar la producción
El presidente comunal José Barbero participó en Rafaela de la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial Apícola, una iniciativa provincial que busca organizar la ubicación de los apiarios, proteger las abejas frente al uso de fitosanitarios y fortalecer la producción de miel. En paralelo, la comuna ejecuta obras de cordón cuneta y acompañó a RYAN en un encuentro deportivo y recreativo regional.
La iniciativa contempla la elaboración de un mapa estratégico para determinar la ubicación de los apiarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de fuentes de floración y el uso del suelo. También establece áreas de resguardo frente a la aplicación de productos fitosanitarios, con el objetivo de proteger a las poblaciones de abejas y preservar la calidad e inocuidad de la miel.
Como parte del programa, el Ministerio brindará asistencia técnica, financiamiento para relevamientos satelitales y capacitaciones. En tanto, los gobiernos locales tendrán entre sus responsabilidades la actualización del registro de apicultores.
La propuesta apunta además a fortalecer la capacidad exportadora del sector, diversificar los productos derivados de la colmena y promover buenas prácticas productivas en las distintas regiones.
Cordón cuneta para mejorar el escurrimiento del agua
En materia de infraestructura urbana, la comuna de Ramona inició esta semana la construcción de cordón cuneta sobre calle Santiago Derqui, entre las alturas 100 y 200.
La intervención forma parte del plan de mejoramiento urbano y busca resolver problemas de anegamiento, además de mejorar las condiciones de circulación y la calidad de vida de los vecinos.
Los trabajos incluyen el perfilado y nivelación del suelo y el posterior vertido de hormigón. La nueva infraestructura permitirá delimitar el espacio destinado a veredas y, principalmente, canalizar el agua de lluvia hacia los principales desagües, favoreciendo un escurrimiento más rápido durante episodios de precipitaciones intensas.
Según se indicó, esta obra constituye la última etapa del sistema hídrico de ese sector y tiene especial importancia por tratarse de un borde urbano y uno de los principales puntos de evacuación de aguas pluviales.
Acompañamiento a RYAN en un encuentro regional
Por otra parte, una delegación de la Asociación Civil RYAN participó del 29º Encuentro Regional Deportivo y Recreativo para Personas con Discapacidad, realizado en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.
La comuna acompañó la participación de la institución mediante la provisión del transporte, facilitando la presencia de niñas, niños y jóvenes en esta propuesta de integración regional.
El encuentro reúne actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento y busca generar espacios de participación e inclusión. RYAN, por su parte, desarrolla talleres artísticos y productivos, actividades recreativas y propuestas de rehabilitación kinésica, adaptadas a las capacidades, necesidades e intereses de sus integrantes.