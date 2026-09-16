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Plan Apícola: Ramona se suma a una estrategia para proteger apiarios y potenciar la producción

El presidente comunal José Barbero participó en Rafaela de la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial Apícola, una iniciativa provincial que busca organizar la ubicación de los apiarios, proteger las abejas frente al uso de fitosanitarios y fortalecer la producción de miel. En paralelo, la comuna ejecuta obras de cordón cuneta y acompañó a RYAN en un encuentro deportivo y recreativo regional.