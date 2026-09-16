El frío se hizo sentir con fuerza durante las primeras horas de este miércoles en distintos puntos de la Argentina. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tres ciudades tuvieron temperaturas inferiores a los 0°C a las 7 de la mañana.
El ranking de las ciudades más frías de Argentina: dónde hizo más frío este miércoles
Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, tres localidades marcaron valores inferiores a 0°C durante las primeras horas de este miércoles, con Bahía Blanca al frente del listado.
La temperatura más baja se registró en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde el termómetro marcó -2°C. En segundo lugar quedó San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con -0,7°C, mientras que Malargüe, Mendoza, completó los primeros puestos con -0,4°C.
Temperaturas bajo cero
Los registros muestran que las temperaturas más bajas se concentraron principalmente en localidades de distintas regiones del país.
Bahía Blanca encabezó el listado con -2°C y una humedad del 96%. Bariloche registró -0,7°C, con una humedad del 83%, y Malargüe alcanzó los -0,4°C, con una humedad del 82%.
Estas fueron las tres ciudades que, a las 7:00, se encontraban por debajo del punto de congelación.
El ranking
El listado elaborado a partir de los datos del SMN quedó conformado de la siguiente manera:
- Bahía Blanca (Buenos Aires): -2°C y 96% de humedad.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -0,7°C y 83% de humedad.
- Malargüe (Mendoza): -0,4°C y 82% de humedad.
- Río Grande (Tierra del Fuego): 0,6°C y 90% de humedad.
- El Calafate (Santa Cruz): 0,8°C y 74% de humedad.
- Santa Rosa (La Pampa): 0,8°C y 87% de humedad.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): 2,1°C y 84% de humedad.
- Esquel (Chubut): 3,1°C y 81% de humedad.
- Junín (Buenos Aires): 3,2°C y 86% de humedad.
- Viedma (Río Negro): 3,8°C y 77% de humedad.
Bahía Blanca, al frente del registro
Con -2°C, Bahía Blanca fue la ciudad con la temperatura más baja entre las localidades incluidas en el relevamiento de las 7:00.
El registro fue seguido por los valores de Bariloche y Malargüe, las otras dos ciudades que permanecieron por debajo de los 0°C durante ese horario.
El ranking permite observar la diferencia de temperaturas registrada en distintas ciudades argentinas durante las primeras horas de este miércoles, con valores que fueron desde los -2°C hasta los 3,8°C entre las diez localidades mencionadas.