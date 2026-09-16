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ANSES: quiénes cobran este miércoles 16 de septiembre

El organismo informó que este miércoles continúa el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

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ANSES informó el calendario de pagos correspondiente a este miércoles 16 de septiembre, jornada en la que continúa el cronograma de distintas prestaciones sociales y previsionales.

Los pagos alcanzan a jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación por Embarazo. Además, durante esta jornada finaliza el cronograma correspondiente a la Asignación por Prenatal.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, todas las prestaciones contempladas en el calendario cuentan con el aumento por movilidad del 2,11%.

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.

ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este miércoles

Este miércoles 16 de septiembre continúa el calendario de pago para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

En esta jornada deben cobrar quienes tengan el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 6.

Además del haber correspondiente, estos beneficiarios reciben el bono de $70.000, de acuerdo con el cronograma informado por ANSES.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

También continúa este miércoles el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo.

En ambos casos, corresponde cobrar a los titulares cuyos documentos terminan en 6.

Los pagos se realizan de acuerdo con el calendario establecido por ANSES para septiembre y contemplan el incremento por movilidad del 2,11%.

Para una persona que puede necesitar sus pesos, la liquidez puede ser más importante que una diferencia pequeña de rendimiento.Las titulares de la Asignación por Embarazo también tienen una fecha de pago prevista

Asignación por Embarazo: quiénes cobran el miércoles

Las titulares de la Asignación por Embarazo también tienen una fecha de pago prevista para este miércoles 16 de septiembre.

En este caso, corresponde cobrar a quienes tengan documentos terminados en 4.

El calendario continúa durante los próximos días según la terminación del documento de cada beneficiaria.

Asignación por Prenatal: quiénes cobran

Este miércoles también se completa el cronograma correspondiente a la Asignación por Prenatal.

De acuerdo con el calendario oficial, en esta jornada cobran los titulares cuyos documentos terminan en 8 y 9.

Con estos pagos, finaliza el cronograma de la prestación correspondiente a septiembre.

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Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES

ANSES cuenta con distintas alternativas para que los beneficiarios puedan consultar cuándo y dónde cobran cada prestación.

Una de las opciones es ingresar al sitio oficial de ANSES y consultar el Calendario de pagos.

También se puede acceder a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que ingresar en Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro.

Otra alternativa es utilizar la app mi ANSES. En este caso, después de ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe seleccionar Mis datos y luego Mis fechas de cobro.

Por último, los beneficiarios pueden realizar la consulta mediante Atención Virtual, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí deben ingresar en Iniciar atención, seleccionar Consultas rápidas y luego Cuándo y dónde cobro.

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Calendario de pagos del miércoles 16 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminado en 6. Incluye el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 6.

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 4.

Asignación por Prenatal: DNI terminado en 8 y 9. Finaliza el cronograma de septiembre.

Aumento por movilidad: 2,11% para las prestaciones alcanzadas por el calendario informado.

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