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Banco Santa Fe baja la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrece UVA + 7,5% para primera vivienda

La entidad santafesina mejoró la financiación de primera vivienda con un trámite 100% digital para clientes que acrediten sus sueldos en la institución.

Banco Santa Fe relanza sus créditos hipotecarios UVA con tasas más bajas para la primera vivienda.Banco Santa Fe relanza sus créditos hipotecarios UVA con tasas más bajas para la primera vivienda.

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Contenido realizado por Banco Santa Fe

La nueva línea estará disponible desde la próxima semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital. Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en el banco.

Banco Santa Fe anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA, con una nueva tasa de UVA + 7,5% para la adquisición de primera vivienda para clientes que perciban sus haberes en la entidad, posicionándose entre las alternativas más competitivas del mercado para quienes buscan acceder a su casa propia.

La nueva línea estará operativa a partir de la próxima semana y contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Banco Santa Fe fue una de las entidades adjudicatarias de la primera licitación del programa, mediante la cual se asignaron $200.000 millones entre 13 bancos para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.

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