Alivio financiero

Desendeudamiento: Banco Santa Fe ofrece una solución accesible y transparente para romper el círculo de las deudas

A través del Plan de Protección de los Ingresos impulsado por el gobierno de la provincia y Banco Santa Fe, las personas pueden unificar deudas en un único préstamo con condiciones claras, hasta 60 meses de plazo, 60 días de gracia antes de comenzar a pagar y la tasa más competitiva del mercado, lo que busca ayudar a recuperar el control de la economía familiar y volver a planificar el futuro.