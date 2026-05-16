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Plan de desendeudamiento provincial: el Banco Santa Fe ofrece hasta 60 cuotas, tasas preferenciales y 2 meses de gracia para refinanciar deudas de empleados públicos, privados y jubilados

El Banco Santa Fe ya tiene disponible en su web el acceso directo a ID Ciudadana para la adhesión al Plan de Protección de los Ingresos.