Pronóstico

Miércoles fresco por la mañana y una tarde agradable en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 10°C, cielo despejado y una sensación térmica de 8,8°C. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 21°C, sin lluvias y con cielo algo nublado hacia la tarde y la noche.