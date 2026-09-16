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Miércoles fresco por la mañana y una tarde agradable en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 10°C, cielo despejado y una sensación térmica de 8,8°C. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 21°C, sin lluvias y con cielo algo nublado hacia la tarde y la noche.

Mañana fría en la ciudad Créditos: Flavio RainaMañana fría en la ciudad Créditos: Flavio Raina
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La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 10°C y una sensación térmica de 8,8°C, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las primeras horas del día, el cielo se encuentra despejado y la humedad alcanza el 92%.

El registro indica además una presión atmosférica de 1018,9 hPa, viento del este a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

Para este miércoles 16 de septiembre, el pronóstico oficial anticipa una jornada sin lluvias y con temperaturas que irán en aumento. La mínima prevista es de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

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Durante la mañana se espera cielo despejado, con temperaturas cercanas a los 8°C y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el cielo podría presentarse algo nublado y la temperatura llegará a los 21°C, con viento predominante del norte.

Hacia la noche continuará el cielo algo nublado, con una temperatura estimada en 15°C y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

No se prevén precipitaciones durante ninguno de los tres períodos de la jornada: la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

El sol salió a las 7:00 y está previsto que se oculte a las 18:56, por lo que los santafesinos tendrán una jornada con casi 12 horas de luz natural.

clima santa fe Créditos: Fernando NicolaImagen ilustrativa Créditos: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico muestra un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días.

Jueves: se espera una mínima de 10°C y una máxima de 23°C.

Viernes: la temperatura continuará en aumento, con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

Sábado: el ambiente será más templado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 26°C.

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